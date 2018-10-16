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Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО

Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО
Проект з будівництву набережної у селі Світязь здійснили уже на 60%, то ж цьогоріч відвідувачі Шацьких озер зможуть насолоджуватися відпочинком на новій набережній.

Про це розповів директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Ігор Чуліпа.

Зокрема, він зауважив, що будівництво набережної розпочалося у 2018 році. Наразі на об’єкті вже зробили водовідведення і освітлення, побудували підпірну стінку та організували паркомісця. Загальна протяжність виконаних робіт – 1 кілометр 300 метрів, а їхня вартість – 12 з половиною мільйонів гривень.

«Загальна вартість проекту – 20 мільйонів гривень. Загальна протяжність набережної буде 2,5 кілометри. Плануємо цьогоріч завершити роботу і здати в експлуатацію. Хотілося б додатково відмітити, що фінансування проекту відбувається 100% за кошти державного бюджету. Знайшли ресурси, провели відповідну роботу з міністерствами, і сьогодні ми маємо повне державне забезпечення виконання цього проекту», – відмітив Ігор Чуліпа.

Окрім цього, за словами посадовця, поблизу планують організувати односторонній рух, аби не створювати минулорічних заторів біля набережної та зробити відпочинок людей ще більш комфортним.



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Теги: Світязь, будівництво, набережна, відпочинок, Волинь
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Коментарі 3
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Ото вже буде мати літом ковельське шацьке любомльське бидло що виламувати, викорчовувати і розбивати.
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100 пудово мислиш. Так само як в луцькому парку бидло вилізло на ліхтар і ломило його.
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То є навіть не то шо файно, я би навіть сказав - красіво !
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