Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО

Проект з будівництву набережної у селі Світязь здійснили уже на 60%, то ж цьогоріч відвідувачі Шацьких озер зможуть насолоджуватися відпочинком на новій набережній.Про це розповів директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДАЗокрема, він зауважив, що будівництво набережної розпочалося у 2018 році. Наразі на об’єкті вже зробили водовідведення і освітлення, побудували підпірну стінку та організували паркомісця. Загальна протяжність виконаних робіт – 1 кілометр 300 метрів, а їхня вартість – 12 з половиною мільйонів гривень.«Загальна вартість проекту – 20 мільйонів гривень. Загальна протяжність набережної буде 2,5 кілометри. Плануємо цьогоріч завершити роботу і здати в експлуатацію. Хотілося б додатково відмітити, що фінансування проекту відбувається 100% за кошти державного бюджету. Знайшли ресурси, провели відповідну роботу з міністерствами, і сьогодні ми маємо повне державне забезпечення виконання цього проекту», – відмітив Ігор Чуліпа.Окрім цього, за словами посадовця, поблизу планують організувати односторонній рух, аби не створювати минулорічних заторів біля набережної та зробити відпочинок людей ще більш комфортним.