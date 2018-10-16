Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО
Сьогодні, 14:24
Проект з будівництву набережної у селі Світязь здійснили уже на 60%, то ж цьогоріч відвідувачі Шацьких озер зможуть насолоджуватися відпочинком на новій набережній.
Про це розповів директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Ігор Чуліпа.
Зокрема, він зауважив, що будівництво набережної розпочалося у 2018 році. Наразі на об’єкті вже зробили водовідведення і освітлення, побудували підпірну стінку та організували паркомісця. Загальна протяжність виконаних робіт – 1 кілометр 300 метрів, а їхня вартість – 12 з половиною мільйонів гривень.
«Загальна вартість проекту – 20 мільйонів гривень. Загальна протяжність набережної буде 2,5 кілометри. Плануємо цьогоріч завершити роботу і здати в експлуатацію. Хотілося б додатково відмітити, що фінансування проекту відбувається 100% за кошти державного бюджету. Знайшли ресурси, провели відповідну роботу з міністерствами, і сьогодні ми маємо повне державне забезпечення виконання цього проекту», – відмітив Ігор Чуліпа.
Окрім цього, за словами посадовця, поблизу планують організувати односторонній рух, аби не створювати минулорічних заторів біля набережної та зробити відпочинок людей ще більш комфортним.
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Про це розповів директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Ігор Чуліпа.
Зокрема, він зауважив, що будівництво набережної розпочалося у 2018 році. Наразі на об’єкті вже зробили водовідведення і освітлення, побудували підпірну стінку та організували паркомісця. Загальна протяжність виконаних робіт – 1 кілометр 300 метрів, а їхня вартість – 12 з половиною мільйонів гривень.
«Загальна вартість проекту – 20 мільйонів гривень. Загальна протяжність набережної буде 2,5 кілометри. Плануємо цьогоріч завершити роботу і здати в експлуатацію. Хотілося б додатково відмітити, що фінансування проекту відбувається 100% за кошти державного бюджету. Знайшли ресурси, провели відповідну роботу з міністерствами, і сьогодні ми маємо повне державне забезпечення виконання цього проекту», – відмітив Ігор Чуліпа.
Окрім цього, за словами посадовця, поблизу планують організувати односторонній рух, аби не створювати минулорічних заторів біля набережної та зробити відпочинок людей ще більш комфортним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Ото вже буде мати літом ковельське шацьке любомльське бидло що виламувати, викорчовувати і розбивати.
100 пудово мислиш. Так само як в луцькому парку бидло вилізло на ліхтар і ломило його.
То є навіть не то шо файно, я би навіть сказав - красіво !
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