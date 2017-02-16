Світязь показали з висоти пташиного польоту: неймовірні кадри





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Озеро Світязь. Шацькі озера (Волинська область) з висоти пташиного польоту, – йдеться в дописі Цікава Західна Україна.



Відео: Ruslan Veselui





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