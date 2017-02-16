Світязь показали з висоти пташиного польоту: неймовірні кадри
Сьогодні, 13:46
В мережі опублікували відео польоту над озером Світязь.
Про це пише Район.Шацьк.
Озеро Світязь. Шацькі озера (Волинська область) з висоти пташиного польоту, – йдеться в дописі Цікава Західна Україна.
Відео: Ruslan Veselui
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Про це пише Район.Шацьк.
Озеро Світязь. Шацькі озера (Волинська область) з висоти пташиного польоту, – йдеться в дописі Цікава Західна Україна.
Відео: Ruslan Veselui
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