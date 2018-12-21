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На Рівненщині двоє грузинів скоїли розбійний напад на італійця

На Рівненщині двоє грузинів скоїли розбійний напад на італійця
На Рівненщині поліцейські затримали двох громадян Грузії за розбійний напад.

Так, вчора, 19 лютого, близько 21-ї години грузини вчинили розбійний напад на італійця. Причетність до злочину дівчини, яка перебувала в авто разом із потерпілим, нині перевіряють правоохоронці, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Правоохоронці затримали злочинців на вулиці Словацького у Рівному, коли ті з валізами збиралися покинути місто.

Слідчо-оперативна група за повідомленням про вчинений напад на 34-річного громадянина Італії встановила, що чоловік, який має посвідку на проживання в Україні та мешкає у Здолбунові, познайомився із 22-річною рівнянкою.

На авто Alfa Romeo обоє вирушили в напрямку Луцька та зупинилися на узбіччі у селі Обарів. У цей момент двоє невідомих, розбивши бокове скло в легковику, завдали численні удари руками та ногами італійцю та заволоділи грошовими коштами, золотим ланцюжком, перснем, мобільним телефоном, особистими документами та втекли з місця події.

Усе викрадене поліцейські виявили та вилучили під час затримання.

Потерпілий наразі із попередньо діагностованою закритою черепно-мозковою травмою та гематомами перебуває у лікарні.

За фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється сума завданого збитку, зокрема і грошових коштів.
На Рівненщині двоє грузинів скоїли розбійний напад на італійця
На Рівненщині двоє грузинів скоїли розбійний напад на італійця
На Рівненщині двоє грузинів скоїли розбійний напад на італійця


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Теги: побиття, італієць, Рівненщина
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