На Рівненщині двоє грузинів скоїли розбійний напад на італійця

На Рівненщині поліцейські затримали двох громадян Грузії за розбійний напад.Так, вчора, 19 лютого, близько 21-ї години грузини вчинили розбійний напад на італійця. Причетність до злочину дівчини, яка перебувала в авто разом із потерпілим, нині перевіряють правоохоронці, - інформує ГУНП у Рівненській області.Правоохоронці затримали злочинців на вулиці Словацького у Рівному, коли ті з валізами збиралися покинути місто.Слідчо-оперативна група за повідомленням про вчинений напад на 34-річного громадянина Італії встановила, що чоловік, який має посвідку на проживання в Україні та мешкає у Здолбунові, познайомився із 22-річною рівнянкою.На авто Alfa Romeo обоє вирушили в напрямку Луцька та зупинилися на узбіччі у селі Обарів. У цей момент двоє невідомих, розбивши бокове скло в легковику, завдали численні удари руками та ногами італійцю та заволоділи грошовими коштами, золотим ланцюжком, перснем, мобільним телефоном, особистими документами та втекли з місця події.Усе викрадене поліцейські виявили та вилучили під час затримання.Потерпілий наразі із попередньо діагностованою закритою черепно-мозковою травмою та гематомами перебуває у лікарні.За фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється сума завданого збитку, зокрема і грошових коштів.