Луцький «Богдан» виготовить для Харкова 57 тролейбусів





Про це повідомили в корпорації "Богдан", передає



Контракт передбачає 57 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів пасажиромісткістю 105 людей, розрахованих на перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Термін поставки - 42 тижні з моменту отримання передоплати.



Тролейбуси комплектуються двигунами виробництва харківського "Заводу "Електроважмаш".



Тендер на закупівлю Харковом тролейбусів ЄБРР оголосив в жовтні 2018 року. Раніше у вересні ЄБРР і "Тролейбусне депо №2" (Харків) підписали кредитну угоду на закупівлю нових тролейбусів і закупівлю діагностичного обладнання.



Раніше "Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький завод автокомпанії "Богдан Моторс", що входить в корпорацію "Богдан", виграв тендер на поставку тролейбусів для Харкова за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку майже на 11,5 мільйона євро.Про це повідомили в корпорації "Богдан", передає Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".Контракт передбачає 57 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів пасажиромісткістю 105 людей, розрахованих на перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Термін поставки - 42 тижні з моменту отримання передоплати.Тролейбуси комплектуються двигунами виробництва харківського "Заводу "Електроважмаш".Тендер на закупівлю Харковом тролейбусів ЄБРР оголосив в жовтні 2018 року. Раніше у вересні ЄБРР і "Тролейбусне депо №2" (Харків) підписали кредитну угоду на закупівлю нових тролейбусів і закупівлю діагностичного обладнання.Раніше "Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів.

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