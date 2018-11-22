На Волині відновлюють церкву, яка горіла у свято





Нагадаємо, церква зайнялася 13 січня, вогнем було пошкоджено близько 30% споруди (перекриття та центральний купол), - пише



Причиною загоряння називають замикання електропроводки під час користування електричними обігрівачами.



Відразу після пожежі церковна громада разом із настоятелем розпочали збір коштів на відбудову храму. Допомогли фінансово спонсори, підприємці та небайдужі люди. Сьогодні в приміщенні храму активно ліквідовують наслідки пожежі, відновлюючи церкву зовні і зсередини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пехи Шацького району відновлюють Свято-Покровський храм, який постраждав від пожежі Нагадаємо, церква зайнялася 13 січня, вогнем було пошкоджено близько 30% споруди (перекриття та центральний купол), - пише Район.Шацьк Причиною загоряння називають замикання електропроводки під час користування електричними обігрівачами.Відразу після пожежі церковна громада разом із настоятелем розпочали збір коштів на відбудову храму. Допомогли фінансово спонсори, підприємці та небайдужі люди. Сьогодні в приміщенні храму активно ліквідовують наслідки пожежі, відновлюючи церкву зовні і зсередини.

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