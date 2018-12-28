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Де в Україні найбільше нелегальних працівників

Де в Україні найбільше нелегальних працівників
Торік в Україні виявили понад 25 тис. працівників без належного оформлення трудових відносин.

На роботодавців наклали штрафи на суму близько 1,7 млрд грн., - повідомляє Gazeta.ua.

Найбільше неофіційно оформлених працівників у торгівлі, діяльності готелів, ресторанів, будівництві, промисловості і сільському господарстві, повідомили у Держпраці.

У сфері торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі виявили 4,7 тис. працівників без належного оформлення, у будівництві - 4 тис., у промисловості - 2,9 тис. і сільському господарстві - 1,8 тис.

"За 11 місяців 2018 року кількість застрахованих осіб зросла більш ніж на 432 тисячі. Тому надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збільшилися на 5 мільярдів гривень порівняно з початком 2017-го", - повідомив голова Держпраці Роман Чернега.

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Теги: робота, статистика
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