Де в Україні найбільше нелегальних працівників





На роботодавців наклали штрафи на суму близько 1,7 млрд грн., - повідомляє



Найбільше неофіційно оформлених працівників у торгівлі, діяльності готелів, ресторанів, будівництві, промисловості і сільському господарстві, повідомили у Держпраці.



У сфері торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі виявили 4,7 тис. працівників без належного оформлення, у будівництві - 4 тис., у промисловості - 2,9 тис. і сільському господарстві - 1,8 тис.



"За 11 місяців 2018 року кількість застрахованих осіб зросла більш ніж на 432 тисячі. Тому надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збільшилися на 5 мільярдів гривень порівняно з початком 2017-го", - повідомив голова Держпраці Роман Чернега.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік в Україні виявили понад 25 тис. працівників без належного оформлення трудових відносин.На роботодавців наклали штрафи на суму близько 1,7 млрд грн., - повідомляє Gazeta.ua Найбільше неофіційно оформлених працівників у торгівлі, діяльності готелів, ресторанів, будівництві, промисловості і сільському господарстві, повідомили у Держпраці.У сфері торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі виявили 4,7 тис. працівників без належного оформлення, у будівництві - 4 тис., у промисловості - 2,9 тис. і сільському господарстві - 1,8 тис."За 11 місяців 2018 року кількість застрахованих осіб зросла більш ніж на 432 тисячі. Тому надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збільшилися на 5 мільярдів гривень порівняно з початком 2017-го", - повідомив голова Держпраці

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