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Сніг і морози повертаються: в Україні різко погіршиться погода

Сніг і морози повертаються: в Україні різко погіршиться погода
В більшості областей України 21 лютого – сильні пориви вітру.

Впродовж 22-24 лютого погіршиться погода, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

"22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу", - йдеться у повідомлені.

Відтак, 23-24 лютого буде холодна погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.


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Теги: похолодання, прогноз, погода, синоптики
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