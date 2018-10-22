Сніг і морози повертаються: в Україні різко погіршиться погода





Впродовж 22-24 лютого погіршиться погода, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



"22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу", - йдеться у повідомлені.



Відтак, 23-24 лютого буде холодна погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.





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