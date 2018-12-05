2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на лікування

Катерина Смолярчук просить допомоги у лікуванні дворічного сина Богдана.



Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування, - пише



Біда спіткала малюка від самого народження. Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт.



Сім'я Смолярчуків просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синочкові поборотися за здорове життя.





Сьогодні, 20 лютого, мама з маленьким Богданчиком відправляються до Києва. Заплановано МРТ під наркозом, консультація професорів і операція на прямій кишці.



«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не знаємо, в які двері стукати...», − благає матір хлопчика.



Контакти мами Катерини Ігорівни: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37.



Реквізити для допомоги: ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780; Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671





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