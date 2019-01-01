У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*





Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні товари.



Поспішайте до 1 березня 2019 року придбати товари за зниженими цінами: Цукерки Чорнослив з горіхом ТМ Марія вагові – 99,99 грн/кг;

Яблуко вагове Ренора Україна – 4,90 грн/кг;

Йогурт густий білий 1,6% ТМ Молокія 330г – 14,90 грн/шт



*кількість товару обмежена



Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та супермаркету Express Там Там та купуйте акційні товари для всієї родини!



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