У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*
Сьогодні, 18:00
Зустрічайте весну разом з гіпермаркетом «Там Там» та супермаркетом «Express Там Там»!
Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні товари.
Поспішайте до 1 березня 2019 року придбати товари за зниженими цінами: Цукерки Чорнослив з горіхом ТМ Марія вагові – 99,99 грн/кг;
Яблуко вагове Ренора Україна – 4,90 грн/кг;
Йогурт густий білий 1,6% ТМ Молокія 330г – 14,90 грн/шт
*кількість товару обмежена
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та супермаркету Express Там Там та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні товари.
Поспішайте до 1 березня 2019 року придбати товари за зниженими цінами: Цукерки Чорнослив з горіхом ТМ Марія вагові – 99,99 грн/кг;
Яблуко вагове Ренора Україна – 4,90 грн/кг;
Йогурт густий білий 1,6% ТМ Молокія 330г – 14,90 грн/шт
*кількість товару обмежена
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та супермаркету Express Там Там та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку знесуть пам’ятну дошку комуністичному письменнику
Сьогодні, 18:17
У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*
Сьогодні, 18:00
Пільговий періоду розмитнення «євроблях» не продовжать
Сьогодні, 17:45
Луцький «Богдан» відправить у Харків 57 тролейбусів
Сьогодні, 17:40