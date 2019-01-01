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У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*

У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*
Зустрічайте весну разом з гіпермаркетом «Там Там» та супермаркетом «Express Там Там»!

Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні товари.

Поспішайте до 1 березня 2019 року придбати товари за зниженими цінами: Цукерки Чорнослив з горіхом ТМ Марія вагові – 99,99 грн/кг;
Яблуко вагове Ренора Україна – 4,90 грн/кг;
Йогурт густий білий 1,6% ТМ Молокія 330г – 14,90 грн/шт

*кількість товару обмежена

Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та супермаркету Express Там Там та купуйте акційні товари для всієї родини!
У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*
У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*
У «Там Тамі» та «Express Там Тамі» – знижки напередодні весни*

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Теги: Там Там
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