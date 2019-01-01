Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху

Патрульні розповіли дошкільнятам села Гірка Полонка правила поведінки на дорозі задля їхньої безпеки.Заходи в рамках громадської ініціативи «СВІТЛОДІТИ: збережи життя на дорозі!» відбулися сьогодні, 20 лютого, у дитсадках села Гірка Полонка.Під час зустрічі з дітьми патрульні розказали їм про специфіку своєї роботи, показали, як працюють спецзасобами, які використовують у своїй роботі патрульні поліцейські, – рації, кайданки, бодікамери, патрульний автомобіль. Усе це викликало неабиякий захват та здивування у малечі.Діти радісно вигукували «Прийом» у рації, дивувалися з того, які насправді важкі кайданки, та розповідали, що теж мріють стати поліцейськими.Окрім того, патрульні наголосили на важливості носіння флікерів у темну пору доби й подарували малечі світловідбиваючі браслети. За словами заступника сільського голови, такі акції буд проведуть у всіх закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладах в межах Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади протягом 2019 року.Зауважимо, що захід відбувся на запрошення Гіркополонківської сільської ради. Сама ж акція зініційована ГО «Принцип» спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку за сприяння компанії «Modern-Expo Group», патрульної поліції Волинської області та Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.