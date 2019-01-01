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Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху

Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Патрульні розповіли дошкільнятам села Гірка Полонка правила поведінки на дорозі задля їхньої безпеки.

Заходи в рамках громадської ініціативи «СВІТЛОДІТИ: збережи життя на дорозі!» відбулися сьогодні, 20 лютого, у дитсадках села Гірка Полонка.

Під час зустрічі з дітьми патрульні розказали їм про специфіку своєї роботи, показали, як працюють спецзасобами, які використовують у своїй роботі патрульні поліцейські, – рації, кайданки, бодікамери, патрульний автомобіль. Усе це викликало неабиякий захват та здивування у малечі.

Діти радісно вигукували «Прийом» у рації, дивувалися з того, які насправді важкі кайданки, та розповідали, що теж мріють стати поліцейськими.

Окрім того, патрульні наголосили на важливості носіння флікерів у темну пору доби й подарували малечі світловідбиваючі браслети. За словами заступника сільського голови Андрія Мороза, такі акції буд проведуть у всіх закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладах в межах Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади протягом 2019 року.

Зауважимо, що захід відбувся на запрошення Гіркополонківської сільської ради. Сама ж акція зініційована ГО «Принцип» спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку за сприяння компанії «Modern-Expo Group», патрульної поліції Волинської області та Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.

Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху
Радісні вигуки в рацію та захват в очах: як малечу Гіркої Полонки вчили безпеці руху


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Теги: Гірка Полонка, патрульні, флікери
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Коментарі 1
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Якби ці посміхаючі поліцейські хоч день постояли б в Гіркій полонці біля переходів де з шаленою швидкістю не зупиняючись та не пропускаючи пішоходів літають авто дивись можеб і чиєсь життя спасли б....
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