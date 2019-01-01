Пільговий періоду розмитнення «євроблях» не продовжать





Про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, - пише



Заступник міністра наголосив, що і президент, і уряд, і профільний комітет одностайно ухвалили таке рішення. Високопосадовець заявив, що скористатися пільговим правом у терміни зможуть усі власники "євроблях".



"Стосовно подовження, то було прийняте рішення не подовжувати пільговий період. Уряд, і президент, і профільний комітет лишилися на тій позиції, яка була зафіксована у законі. Стосовно другого питання, на нашу думку, теж спостерігаючи за трендом, по кількості автомобілів і до тієї спроможності, яку на сьогоднішній день видають регіональні митниці, то усі бажаючі зможуть скористатися цим правом", - підкреслив Сергій Верланов.



"Стосовно питання, що буде з тими, хто не скористається цим правом, то на сьогоднішній день ми бачимо дві опції. Це вивезення автомобілів за межі території України. Другий варіант – це фактично продаж цих автомобілів на запчастини", – сказав Верланов.



Нагадаємо, що пільговий період розмитнення євроблях добігає кінця уже цього тижня, 22 лютого. Таким чином, для розмитнення машини за піввартості зборів лишається доба. Водночас легалізувати "євробляху" можна буде ще до травня, але за повним тарифом.



Далі копи почнуть штрафувати "євробляхерів" щоразу на десятки тисяч гривень. Усе це призводить до чуток про ріст цін на вторинному ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тим, хто сподівався на подовження пільгового періоду розмитнення автівок, ввезених з-за кордону, все ж таки доведеться вкластися у терміни, прописані в законі, оскільки уряд не подовжив пільгового періоду, зазначеного там.Про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, - пише ТСН Заступник міністра наголосив, що і президент, і уряд, і профільний комітет одностайно ухвалили таке рішення. Високопосадовець заявив, що скористатися пільговим правом у терміни зможуть усі власники "євроблях"."Стосовно подовження, то було прийняте рішення не подовжувати пільговий період. Уряд, і президент, і профільний комітет лишилися на тій позиції, яка була зафіксована у законі. Стосовно другого питання, на нашу думку, теж спостерігаючи за трендом, по кількості автомобілів і до тієї спроможності, яку на сьогоднішній день видають регіональні митниці, то усі бажаючі зможуть скористатися цим правом", - підкреслив Сергій Верланов."Стосовно питання, що буде з тими, хто не скористається цим правом, то на сьогоднішній день ми бачимо дві опції. Це вивезення автомобілів за межі території України. Другий варіант – це фактично продаж цих автомобілів на запчастини", – сказав Верланов.Нагадаємо, що пільговий період розмитнення євроблях добігає кінця уже цього тижня, 22 лютого. Таким чином, для розмитнення машини за піввартості зборів лишається доба. Водночас легалізувати "євробляху" можна буде ще до травня, але за повним тарифом.Далі копи почнуть штрафувати "євробляхерів" щоразу на десятки тисяч гривень. Усе це призводить до чуток про ріст цін на вторинному ринку.

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