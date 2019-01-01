Порошенко відзначив легендарного священика з Волині орденом

Івана Сидора з Волині нагородять орденом «За заслуги» III ступеня.



Про це йдеться у відповідному указі, який 20 люто підписав Президент України Петро Порошенко.



Так, за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність священика з Волині, викладача Київської православної богословської академії Івана Сидора нагородять орденом «За заслуги» III ступеня.



Нагадаємо, орден «За мужність» від Президента



Довідково:



Священик Іван Сидор народився 19 січня 1989 року в м. Сокаль Львівської області.



Змалку прислуговував у храмі. Спершу у Свято-Троїцькому храмі Олександрійського подвір'я м. Одеси (з 1999 р. - Свято-Троїцький грецький собор), а з 1994 до 2006 рр. прислужник Свято-Вознесенського храму м. Горохова Волинської області.



1 вересня 1995 р. був зарахований до 1 класу Горохівської середньої загальноосвітньої школи-гімназії, яку закінчив у 2006 році. Закінчив музичну школу по класу акордеон. За період навчання у школі співав у гурті-студії «Кобзарик», «Щедрик». Щорічно брав участь у конкурсі дзвонарів у місті Луцьку.



20 серпня 2006 р. поступив на перший курс Київської православної богословської академії.



З вересеня 2006 р. з благословення Високопреосвященнійшого архієпископа Переяслав-Хмельницького Димитрія (Рудюка), ректора Київської православної богословської академії (нині - митрополит Львівський і Сокальський), до грудня 2013 р. ніс послух хориста в кліросному хорі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.



У 2008 р. поступив на 1 курс Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на історичний факультет.



У 2010 р. закінчив 4 курс КПБА та отримав диплом бакалавра богослів'я. У цьому ж році поступив на 5 курс КПБА, який закінчив у 2011 році, отримавши диплом магістра богослів'я. У 2011 р. поступив до аспірантури КПБА, яку закінчив у 2014 р. захистивши кандидатську дисертацію.



У 2013 р. закінчив 5 курс Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та отримав диплом бакалавра історії. У цьому ж році поступив до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на навчання за ОКР "Спеціаліст", який успішно закінчив у червні 2014 р. захистивши дипломну роботу.



З благословення намісника Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря Преосвященного єпископа Агапіта (Гуменюка) ніс послух дзвонаря Михайлівського собору.



3 жовтня 2012 р. - 14 вересня 2017 р. з благословення Високопреосвященнійшого архієпископа Агапіта ніс послух редактора офіційного сайту Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря www.archangel.kiev.ua



З жовтня 2013 р. з благословення Високопреосвященнійшого митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), ректора КПБА, обіймає посаду секретаря-референта Київського єпархіального управління.



29 грудня 2013 р. у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом був рукоположений в сан диякона.



З 29 грудня 2013 р. по 19 березня 2014 р. - проходив дияконську практику служіння у Свято-Володимирському соборі м. Києва.



15 січня 2014 р. з благословення Високопреосвященнійшого митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія - голова Переяслав-Хмельницького єпархіального Інформаційно-просвітницького відділу, редактор сайту Київської єпархії "Київські єпархіальні відомості" http://vidomosti.kiev.ua.



20 березня 2014 р. - Указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета призначений дияконом Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.



15 травня 2014 р. після успішного захисту кандидатської дисертації на кафедрі церковної історії КПБА з темою: "Проголошення Московського Патріархату в 1589 році: причини і наслідки" Вченою радою КПБА присвоєно вчений ступінь кандидата церковно-історичних наук.



11 червня 2014 р. після успішного складання державного іспиту та захисту дипломної роботи на кафедрі історії Росії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з темою: "Православна Церква в Московській державі XV - XVI століть: шлях від митрополії до патріархату" Державною екзаменаційною комісією присвоєно кваліфікацію спеціаліста історії.



29 серпня 2014 р. - Указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-У країни Філарета призначений інспектором і викладачем Київської православної богословської академії.



06 жовтня 2014 р. з благословення митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія призначений контактною особою від Переяслав-Хмельницької єпархії з питань соціального служіння і благодійності.



09 березня 2016 р. Указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета призначений дияконом у храмі Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала, Тепла Софія).



27 березня 2016 р., у Другу неділю Великого Посту у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом був рукоположений у сан священика.



31 березня 2016 р. Указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета призначений штатним священиком у храмі Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала, Тепла Софія).



12 квітня 2017 року, у Велику середу, Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений камилавкою.



8 січня 2018 р., у другий день Різдва Христового та Собору Пресвятої Богородиці, за Божественною Літургією у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений наперсним хрестом.

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