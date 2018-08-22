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«Це вже 12-та війна Московії з Україною», – нардеп з Волині про події на Сході

«Це вже 12-та війна Московії з Україною», – нардеп з Волині про події на Сході
У п’яту річницю пам’яті Героїв Небесної Сотні війна з Росією залишається найактуальнішою проблемою для нашої країни.

Про це пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на censor.net.ua.

“Так, саме війна, а не АТО, не ООС. Правильні дії починаються з правильних імен речей. Не АТО і навіть не ООС, а війна. І варто наголосити, що це саме 12-та війна Московії з Україною за весь період існування Московії. Тобто, це не випадковість, не непорозуміння, не конфлікт владних верхівок, не наслідок Майдану чи помилок теперішньої влади. Це продовження війни, котра триває з невеликими перервами більш як 850 років”, – написав нардеп.

Ігор Лапін навів історічні факти з датами боротьби Московії з Україною:

1. 1148 — 1154 — боротьба між ростовсько-суздальским князем Юрієм Долгоруким та волинським князем Ізяславом Мстиславичем за Київ.

2. 1169 — Зруйнування Києва Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським.

3. 1487-1494 — Московсько—литовсько-руська війна. Війна Московського князівства та Кримського ханства проти Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

4. 1512-1522 — Війна Московського князівства та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

5. 1658-1659 — Московсько-українська війна між Козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського.

6. 1660-1663 — Московсько-українська війна Юрія Хмельницького в ході московсько-польської війни 1654—1667 рр. проти Московського царства.

7. 1665-1676 — Московсько-українська війна Петра Дорошенка в ході московсько-польської війни 1654—1667 років і московсько-турецької війни 1676—1681

8. 1708-1709 — Російсько-українська війна Івана Мазепи в ході Північної війни

9. 1711 — похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину. Бій під Лисянкою.

10. 1917-1922 — радянсько-українська війна та українсько-білогвардійське збройне протистояння.

11. 1941-1953 — Радянсько-українська війна УПА проти радянської влади

12. 2014‒2019 — Російсько-українська війна, військова інтервенція Російської Федерації до України.

“850 років війни – це явно не «випадковість» і не «погана влада» України чи Росії. Українцям час прийняти для себе незаперечну істину: це – ворог. Але аж ніяк не «партнер», тим більше не «союзник». Канібал і маніяк не міняє цілей, лише методи – але завжди прагне зжерти нас”, – зазначив парламентар.

Народний обранець вважає, що кожен політик, який говорить про «партнерство з Росією», «налагодження взаємин з Росією» – відверто бреше і собі, і виборцям. Це нереально з країною, котра нападає на нас кожні півстоліття.

“Є дуже важливим – щоб українці усвідомили безпідставність сподівань на нормальну мирну взаємодію з Російською федерацією. Щоб перестали шукати пункти про співпрацю з РФ. Щоб це більше не визначало, за кого українці голосуватимуть. Просто тому, що цього бути не може в природі – «взаємовигідної співпраці України і Росії». Як гарячого снігу чи білої темряви”, – пояснив він в своєму блозі.

«Спроможність налагодити стосунки з Росією» – це не перевага для політика. А маркер прямої загрози. Перевага – це «спроможність організувати жорсткий тиск на Росію». В тому числі з метою вибивання компенсацій за всю завдану Україні шкоду»,- підсумував Ігор Лапін.

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Теги: Ігор Лапін, Революція Гідності, Росія, війна
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