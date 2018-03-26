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Луцький «Богдан» відправить у Харків 57 тролейбусів

Луцький «Богдан» відправить у Харків 57 тролейбусів
Луцький автоскладальний завод корпорації «Богдан» переміг у тендері на постачання Харкову 57-ми 12-метрових тролейбусів.

Пропозиція компанії визнана найбільш вигідною серед інших, повідомляє прес-служба корпорації «Богдан».

Крім самої техніки вона також включає комплект запчастин та інструментів, витратні матеріали, обладнання для обслуговування тролейбусів й супутні послуги.

«Примітно, що великогабаритні тролейбуси «Богдан» укомплектовані двигунами харківського заводу «Електроважмаш». Тож по суті місто проінвестувало і у власне місцеве виробництво, оновивши муніципальний автопарк», - зазначив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

Харківчани отримають тролейбуси моделі Т70117, пасажиромісткість яких становить 105 осіб. 34 місця у їхніх салонах передбачені для сидіння. У компанії наголошують, що ці низькопідлогові тролейбуси є зручними для всіх категорій населення, в тому числі й маломобільних груп – людей з інвалідністю, пасажирів із дітьми, літніх осіб.
У «Богдані» зауважили, що Харків став одним з українських міст, який взявся за оновлення громадського транспорту технікою вітчизняного виробництва. Корпорація активно підтримує такі ініціативи міських рад у їхньому прагненні забезпечити комфорт та безпеку перевезень пасажирів.

Нагадаємо, «Богдан» співпрацює з органами місцевого самоврядування у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. В його рамках сучасні автобуси та тролейбуси виробництва луцького ДП «Автоскладальний завод №1» минулоріч поїхали до Івано-Франківська, Сум, Херсона та Кременчука. А на початку 2019 року 55 надвеликих тролейбусів «Богдан Т90117» замовив Київ.

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Теги: Луцьк, Богдан, тролейбуси, Харків
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