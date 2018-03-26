Луцький «Богдан» відправить у Харків 57 тролейбусів

Луцький автоскладальний завод корпорації «Богдан» переміг у тендері на постачання Харкову 57-ми 12-метрових тролейбусів.Пропозиція компанії визнана найбільш вигідною серед інших, повідомляє прес-служба корпорації «Богдан».Крім самої техніки вона також включає комплект запчастин та інструментів, витратні матеріали, обладнання для обслуговування тролейбусів й супутні послуги.«Примітно, що великогабаритні тролейбуси «Богдан» укомплектовані двигунами харківського заводу «Електроважмаш». Тож по суті місто проінвестувало і у власне місцеве виробництво, оновивши муніципальний автопарк», - зазначив прес-секретар корпораціїХарківчани отримають тролейбуси моделі Т70117, пасажиромісткість яких становить 105 осіб. 34 місця у їхніх салонах передбачені для сидіння. У компанії наголошують, що ці низькопідлогові тролейбуси є зручними для всіх категорій населення, в тому числі й маломобільних груп – людей з інвалідністю, пасажирів із дітьми, літніх осіб.У «Богдані» зауважили, що Харків став одним з українських міст, який взявся за оновлення громадського транспорту технікою вітчизняного виробництва. Корпорація активно підтримує такі ініціативи міських рад у їхньому прагненні забезпечити комфорт та безпеку перевезень пасажирів.Нагадаємо, «Богдан» співпрацює з органами місцевого самоврядування у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. В його рамках сучасні автобуси та тролейбуси виробництва луцького ДП «Автоскладальний завод №1» минулоріч поїхали до Івано-Франківська, Сум, Херсона та Кременчука. А на початку 2019 року 55 надвеликих тролейбусів «Богдан Т90117» замовив Київ.