Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині





Її шукає Анатолій Новіков, - пише Ірина Воронкіна у Facebook.



"Новіков Анатолій Петрович шукає своє перше кохання - Марію Трохимівну в дівоцтві Кучеряву 1945 року народження. Жінка народилася в селі Колки Волинської області. Прошу максимальний перепост", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилося оголошення про розшук волинянки 1945 року народження.Її шукає, - пишеу Facebook."Новіков Анатолій Петрович шукає своє перше кохання - Марію Трохимівну в дівоцтві Кучеряву 1945 року народження. Жінка народилася в селі Колки Волинської області. Прошу максимальний перепост", - йдеться у повідомленні.

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