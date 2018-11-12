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Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині

Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
У мережі з'явилося оголошення про розшук волинянки 1945 року народження.

Її шукає Анатолій Новіков, - пише Ірина Воронкіна у Facebook.

"Новіков Анатолій Петрович шукає своє перше кохання - Марію Трохимівну в дівоцтві Кучеряву 1945 року народження. Жінка народилася в селі Колки Волинської області. Прошу максимальний перепост", - йдеться у повідомленні.

Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині

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Теги: кохання, історія, любов
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