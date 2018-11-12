Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Сьогодні, 18:45
У мережі з'явилося оголошення про розшук волинянки 1945 року народження.
Її шукає Анатолій Новіков, - пише Ірина Воронкіна у Facebook.
"Новіков Анатолій Петрович шукає своє перше кохання - Марію Трохимівну в дівоцтві Кучеряву 1945 року народження. Жінка народилася в селі Колки Волинської області. Прошу максимальний перепост", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Її шукає Анатолій Новіков, - пише Ірина Воронкіна у Facebook.
"Новіков Анатолій Петрович шукає своє перше кохання - Марію Трохимівну в дівоцтві Кучеряву 1945 року народження. Жінка народилася в селі Колки Волинської області. Прошу максимальний перепост", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 лютого
Сьогодні, 19:00
Волиняни у топі – на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Сьогодні, 18:45
У Луцьку знесуть пам’ятну дошку комуністичному письменнику
Сьогодні, 18:17