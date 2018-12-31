У Луцьку за хабар судили працівника патрульної поліції
Сьогодні, 21:16
Працівник Управління патрульної поліції Волині постав перед судом за вимагання 16 000 гривень хабара.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Зокрема, в документі йдеться про те, що 4 квітня 2018 року обвинувачений повідомив чоловіку, що він розглядає дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами.
Відтак, за грошову винагороду у розмірі 16000 гривень він може вирішити питання про позитивний розгляд документів щодо надання дозволу на розміщення таких щитів у межах смуги відведення автомобільних доріг на території Володимир-Волинського, Любомльського та Ковельського районів районів та не створення штучних умов, які б перешкоджали в отриманні такого дозволу.
В червні 2018 року вони зустрілися біля магазину "Салют", що знаходиться по вул. Конякіна у Луцьку, де підприємець передав підсудному 1 000 гривень.
Через кілька місяців вони знову зустрілися і працівник патрульної поліції отримав решту суми, а саме - ще 15 000 гривень.
Однак його викрили правоохоронці та притягнули до кримінальної відповіданості.
В ході слідства обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання винуватості, а відтак Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 20 400 гривень штрафу та позбавив права працювати у правоохоронних органах на 1 рік.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Зокрема, в документі йдеться про те, що 4 квітня 2018 року обвинувачений повідомив чоловіку, що він розглядає дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами.
Відтак, за грошову винагороду у розмірі 16000 гривень він може вирішити питання про позитивний розгляд документів щодо надання дозволу на розміщення таких щитів у межах смуги відведення автомобільних доріг на території Володимир-Волинського, Любомльського та Ковельського районів районів та не створення штучних умов, які б перешкоджали в отриманні такого дозволу.
В червні 2018 року вони зустрілися біля магазину "Салют", що знаходиться по вул. Конякіна у Луцьку, де підприємець передав підсудному 1 000 гривень.
Через кілька місяців вони знову зустрілися і працівник патрульної поліції отримав решту суми, а саме - ще 15 000 гривень.
Однак його викрили правоохоронці та притягнули до кримінальної відповіданості.
В ході слідства обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання винуватості, а відтак Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 20 400 гривень штрафу та позбавив права працювати у правоохоронних органах на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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