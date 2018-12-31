У Луцьку за хабар судили працівника патрульної поліції

Працівник Управління патрульної поліції Волині постав перед судом за вимагання 16 000 гривень хабара.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.Зокрема, в документі йдеться про те, що 4 квітня 2018 року обвинувачений повідомив чоловіку, що він розглядає дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами.Відтак, за грошову винагороду у розмірі 16000 гривень він може вирішити питання про позитивний розгляд документів щодо надання дозволу на розміщення таких щитів у межах смуги відведення автомобільних доріг на території Володимир-Волинського, Любомльського та Ковельського районів районів та не створення штучних умов, які б перешкоджали в отриманні такого дозволу.В червні 2018 року вони зустрілися біля магазину "Салют", що знаходиться по вул. Конякіна у Луцьку, де підприємець передав підсудному 1 000 гривень.Через кілька місяців вони знову зустрілися і працівник патрульної поліції отримав решту суми, а саме - ще 15 000 гривень.Однак його викрили правоохоронці та притягнули до кримінальної відповіданості.В ході слідства обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання винуватості, а відтак Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 20 400 гривень штрафу та позбавив права працювати у правоохоронних органах на 1 рік.