Путін запропонував Росії готуватися до відключення інтернету

Володимир Путін запропонував переводити рунет на незалежні сегменти мережі.



Президент РФ Володимир Путін вважає теоретично можливою ситуацію, коли Росію відключать від світового інтернету.



За словами російського лідера, такий крок зашкодить самому Заходу, так як відключення РФ від павутини завдасть іноземним партнерам економічного і політичного збитку, пише



При цьому Путін заявив про необхідність переводити рунет на незалежні сегменти мережі.



Нагадаємо, 13 квітня минулого року суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду та постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

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