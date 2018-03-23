«Це дуже сильний фільм», – луцька пенсіонерка після перегляду фільму «Крути». ФОТО





20 лютого близько 300 пенсіонерів переглянули український фільм «Крути», створений на реальних історичних подіях 100-літньої давності, – інформує



Символічно, що показ кінострічки відбувся саме у День пам`яті Героїв Небесної Сотні, адже 5 років тому понад 100 українців віддали своє життя за Україну на революційному Майдані так само, як українські хлопці-герої на станції Крути.



Ініціатором такого культурного проекту є депутат Луцькради Андрій Покровський. Ініціативу успішно реалізовують понад рік спільно з розважальним центром «Промінь» та Мультиплекс.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зауважив, що йому приємно бачити багатьох людей, які були на попередніх сеансах.



«Для нас це дуже важливий проект і нам приємно, що від вас є зворотня реакція. Ми розуміємо, як зараз непросто і як важливо відволіктися від буденності, політики, виборів. Наразі ви побачите історичний фільм, який комусь сподобається, комусь ні. Хтось каже, що він не дуже відповідає історичним фактам, але найголовніше, що це наша історія та український кінематограф, який протягом останніх 5 років встає «з колін», – сказав Тарас Шкітер.



Зі сльозами на очах після переглянутого фільму із великого залу вийшла пенсіонерка Ніна Король, якій дуже сподобалася кінострічка.



«Дуже сильний фільм. Треба, щоб продукцію такого зразка випускали якомога більше. Коли Христина Соловій у фільмі співала пісню «Холодно», то це був дуже зворушливий момент. Після «Крут» емоції переповнюють. Це патріотичний фільм, який варто дивитися не тільки пенсіонерам, а й дітям, а особливо — молоді, щоб знати, хто ти є. Сюди ми прийшли від «СВІДОМИХ». Моя кума дізналася про цей Рух. Ми дуже вдячні, що для нас таке організовують. Андрій Покровський молодець, що достукується до сердець пенсіонерів, знає, що нам треба», – сказала лучанка.



Координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів» Євгеній Мікоян розповів, що «СВІДОМІ» реалізовують багато проектів, тому, якщо присутні мають ідеї або бажання, які вони хотіли б утілити в життя, вони можуть записати їх у анкетах, які їм роздали.



Популяризація фільмів вітчизняного виробництва зараз набуває особливої ваги та актуальності, тому що українське кіномистецтво переживає своє відродження. Тож, за словами Євгенія Мікояна, Громадянський Рух «СВІДОМІ» намагається запрошувати пенсіонерів на перегляд саме українського кіно, яке однозначно варте уваги глядача.



Проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина», «Богемна Рапсодія» та «Зелена Книга».













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому РЦ «Промінь завдяки Громадянському Руху «СВІДОМІ» відбувся ювілейний 10-й сеанс в рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».20 лютого близько 300 пенсіонерів переглянули український фільм «Крути», створений на реальних історичних подіях 100-літньої давності, – інформує Район. Луцьк Символічно, що показ кінострічки відбувся саме у День пам`яті Героїв Небесної Сотні, адже 5 років тому понад 100 українців віддали своє життя за Україну на революційному Майдані так само, як українські хлопці-герої на станції Крути.Ініціатором такого культурного проекту є депутат Луцькради. Ініціативу успішно реалізовують понад рік спільно з розважальним центром «Промінь» та Мультиплекс.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»зауважив, що йому приємно бачити багатьох людей, які були на попередніх сеансах.«Для нас це дуже важливий проект і нам приємно, що від вас є зворотня реакція. Ми розуміємо, як зараз непросто і як важливо відволіктися від буденності, політики, виборів. Наразі ви побачите історичний фільм, який комусь сподобається, комусь ні. Хтось каже, що він не дуже відповідає історичним фактам, але найголовніше, що це наша історія та український кінематограф, який протягом останніх 5 років встає «з колін», – сказав Тарас Шкітер.Зі сльозами на очах після переглянутого фільму із великого залу вийшла пенсіонерка Ніна Король, якій дуже сподобалася кінострічка.«Дуже сильний фільм. Треба, щоб продукцію такого зразка випускали якомога більше. Колиу фільмі співала пісню «Холодно», то це був дуже зворушливий момент. Після «Крут» емоції переповнюють. Це патріотичний фільм, який варто дивитися не тільки пенсіонерам, а й дітям, а особливо — молоді, щоб знати, хто ти є. Сюди ми прийшли від «СВІДОМИХ». Моя кума дізналася про цей Рух. Ми дуже вдячні, що для нас таке організовують. Андрій Покровський молодець, що достукується до сердець пенсіонерів, знає, що нам треба», – сказала лучанка.Координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів»розповів, що «СВІДОМІ» реалізовують багато проектів, тому, якщо присутні мають ідеї або бажання, які вони хотіли б утілити в життя, вони можуть записати їх у анкетах, які їм роздали.Популяризація фільмів вітчизняного виробництва зараз набуває особливої ваги та актуальності, тому що українське кіномистецтво переживає своє відродження. Тож, за словами Євгенія Мікояна, Громадянський Рух «СВІДОМІ» намагається запрошувати пенсіонерів на перегляд саме українського кіно, яке однозначно варте уваги глядача.Проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина», «Богемна Рапсодія» та «Зелена Книга».

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