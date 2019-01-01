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Волинські бригади «швидких» поїхали на медичне ралі на Тернопільщину

Волинські бригади «швидких» поїхали на медичне ралі на Тернопільщину
Дві волинські бригади екстреної медичної допомоги візьмуть участь у ІV Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі 2019».

Про це на своїй сторінці у facebook інформує Волинський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф.

"Волинь будуть представляти переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.

Участь в таких серйозних змаганнях хороша можливість перевірити рівень професійної майстерності працівників бригад ЕМД. В сьогоднішніх умовах такі навчання - це реальне реформування системи ЕМД.

Бажаємо успіхів нашим колегам!", - йдеться в дописі.

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Теги: медичне ралі, бригада, швидка, екстрена допомога
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