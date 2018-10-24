Зробити 4 з 16: як можуть змінитися межі районів Волині після укрупнення





Про це йдеться в сюжеті



Нині в області уже створено 50 громад, всього має бути 73.



Поки що на Волині є три потенційні центри: Луцьк, Ковель і Володимир-Волинський. Ймовірно, що центром ще одного району на Волині буде Любешів, або Маневичі, або Камінь-Каширський.



"Наразі на Волині уже створено три госпітальних округи, однак всі радники та експерти вважають, що їх кількість має бути більшою. Проте 5 - це вже забагато. Тому, якою буде кількісь районів все-таки покаже час", - розповіла радниця з питань децентралізації Волинського ЦРМУ Оксана Урбан.



Серед принципів, за якими обирають центри потенційних районів є:



- центр адміністративного значення;

- розвинена інфраструктура;

- наявність адмінприміщень;

- наближеність до географічного центру;

- кількість населення та ін.



Кінцевою метою реформи має стати дворівнева система управління: перша – на рівні облдержадміністрацій, а друга – в районах.



Щодо діяльності районних рад, то за словами експерта Юрія Ганущака у майбутньому для них повноважень не вбачають.



"Швидше всього, що виборів до районних рад великих районів, які будуть сформовані, не буде в 2020 році. Щодо держадміністрацій, то в першу чергу це є державні органи і їхнє головне завдання це забезпечувати державну політику на території", – розповів Юрій Ганущак.



Нині запропонований територіальний устрій лише обговорюють, а кінцевий поділ області на райони відбудеться, коли всі громади об'єднаються в ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині обговорили можливі варіанти поділу області на райони. За круглим столом у Центрі розвитку місцевого урядування запевнили, що нові райони формуватимуть на основі створених об’єднаних громад, адже межі визначатимуть за їхніми кордонамиПро це йдеться в сюжеті 12 каналу Нині в області уже створено 50 громад, всього має бути 73.Поки що на Волині є три потенційні центри: Луцьк, Ковель і Володимир-Волинський. Ймовірно, що центром ще одного району на Волині буде Любешів, або Маневичі, або Камінь-Каширський."Наразі на Волині уже створено три госпітальних округи, однак всі радники та експерти вважають, що їх кількість має бути більшою. Проте 5 - це вже забагато. Тому, якою буде кількісь районів все-таки покаже час", - розповіла радниця з питань децентралізації Волинського ЦРМУСеред принципів, за якими обирають центри потенційних районів є:- центр адміністративного значення;- розвинена інфраструктура;- наявність адмінприміщень;- наближеність до географічного центру;- кількість населення та ін.Кінцевою метою реформи має стати дворівнева система управління: перша – на рівні облдержадміністрацій, а друга – в районах.Щодо діяльності районних рад, то за словами експертау майбутньому для них повноважень не вбачають."Швидше всього, що виборів до районних рад великих районів, які будуть сформовані, не буде в 2020 році. Щодо держадміністрацій, то в першу чергу це є державні органи і їхнє головне завдання це забезпечувати державну політику на території", – розповів Юрій Ганущак.Нині запропонований територіальний устрій лише обговорюють, а кінцевий поділ області на райони відбудеться, коли всі громади об'єднаються в ОТГ.

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