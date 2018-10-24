Зробити 4 з 16: як можуть змінитися межі районів Волині після укрупнення
Сьогодні, 22:48
На Волині обговорили можливі варіанти поділу області на райони. За круглим столом у Центрі розвитку місцевого урядування запевнили, що нові райони формуватимуть на основі створених об’єднаних громад, адже межі визначатимуть за їхніми кордонами
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нині в області уже створено 50 громад, всього має бути 73.
Поки що на Волині є три потенційні центри: Луцьк, Ковель і Володимир-Волинський. Ймовірно, що центром ще одного району на Волині буде Любешів, або Маневичі, або Камінь-Каширський.
"Наразі на Волині уже створено три госпітальних округи, однак всі радники та експерти вважають, що їх кількість має бути більшою. Проте 5 - це вже забагато. Тому, якою буде кількісь районів все-таки покаже час", - розповіла радниця з питань децентралізації Волинського ЦРМУ Оксана Урбан.
Серед принципів, за якими обирають центри потенційних районів є:
- центр адміністративного значення;
- розвинена інфраструктура;
- наявність адмінприміщень;
- наближеність до географічного центру;
- кількість населення та ін.
Кінцевою метою реформи має стати дворівнева система управління: перша – на рівні облдержадміністрацій, а друга – в районах.
Щодо діяльності районних рад, то за словами експерта Юрія Ганущака у майбутньому для них повноважень не вбачають.
"Швидше всього, що виборів до районних рад великих районів, які будуть сформовані, не буде в 2020 році. Щодо держадміністрацій, то в першу чергу це є державні органи і їхнє головне завдання це забезпечувати державну політику на території", – розповів Юрій Ганущак.
Нині запропонований територіальний устрій лише обговорюють, а кінцевий поділ області на райони відбудеться, коли всі громади об'єднаються в ОТГ.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нині в області уже створено 50 громад, всього має бути 73.
Поки що на Волині є три потенційні центри: Луцьк, Ковель і Володимир-Волинський. Ймовірно, що центром ще одного району на Волині буде Любешів, або Маневичі, або Камінь-Каширський.
"Наразі на Волині уже створено три госпітальних округи, однак всі радники та експерти вважають, що їх кількість має бути більшою. Проте 5 - це вже забагато. Тому, якою буде кількісь районів все-таки покаже час", - розповіла радниця з питань децентралізації Волинського ЦРМУ Оксана Урбан.
Серед принципів, за якими обирають центри потенційних районів є:
- центр адміністративного значення;
- розвинена інфраструктура;
- наявність адмінприміщень;
- наближеність до географічного центру;
- кількість населення та ін.
Кінцевою метою реформи має стати дворівнева система управління: перша – на рівні облдержадміністрацій, а друга – в районах.
Щодо діяльності районних рад, то за словами експерта Юрія Ганущака у майбутньому для них повноважень не вбачають.
"Швидше всього, що виборів до районних рад великих районів, які будуть сформовані, не буде в 2020 році. Щодо держадміністрацій, то в першу чергу це є державні органи і їхнє головне завдання це забезпечувати державну політику на території", – розповів Юрій Ганущак.
Нині запропонований територіальний устрій лише обговорюють, а кінцевий поділ області на райони відбудеться, коли всі громади об'єднаються в ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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