Дівчина жорстоко зарізала далекобійника
Сьогодні, 04:50
У Хмельницькій області 23-річна дівчина зарізала далекобійника – вона завдала йому 20 ножових поранень.
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Ангеліна в суді запевняє, що вона не винна. Каже, того дня їй зателефонував знайомий і запропонував зустрітися. Як не дивно – на трасі. Мовляв, він працював далекобійником, тож дівчина взяла таксі й негайно виїхала. Розповідає, що вже разом заїхали на парковку і там чоловік запропонував секс.
– Культурно, без матюків, він почав до мене приставати. Коли я дала відповідь – “ні”, то подивилася, що вже немає тієї усмішки. Він взяв ніж і цим ножиком почав погрожувати, щоб я роздягалася. Я сіла на цей спальник і роздягнулася до нижньої білизни, – каже підозрювана.
Чоловік отримав, що хотів, але й тоді не відпускав дівчину. Тоді вона примудрилася схопити ніж і вчинила жорстоку розправу.
– Я його нігтями схватила за обличчя і тим часом, коли йому боляче, я вирвала того ножа у нього з рук і встромила того ножа в область живота. Точно не пам’ятаю куди. Пішли далі ножові поранення, я не пам’ятаю. Я пам’ятаю точно, що це була шия і це була голова, – говорить дівчина.
Після вбивства Ангеліна втекла. Подзвонила своєму співмешканцеві й попросила її забрати. Дома все розповіла матері та сестрі.
У селі ж про дівчину відгукуються недобре. Мешканці кажуть – дівчина працювала повією. Тому й не дивно, що опинилася в машині з далекобійником.
Зараз вона під вартою. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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Пишуть Факти ICTV.
Ангеліна в суді запевняє, що вона не винна. Каже, того дня їй зателефонував знайомий і запропонував зустрітися. Як не дивно – на трасі. Мовляв, він працював далекобійником, тож дівчина взяла таксі й негайно виїхала. Розповідає, що вже разом заїхали на парковку і там чоловік запропонував секс.
– Культурно, без матюків, він почав до мене приставати. Коли я дала відповідь – “ні”, то подивилася, що вже немає тієї усмішки. Він взяв ніж і цим ножиком почав погрожувати, щоб я роздягалася. Я сіла на цей спальник і роздягнулася до нижньої білизни, – каже підозрювана.
Чоловік отримав, що хотів, але й тоді не відпускав дівчину. Тоді вона примудрилася схопити ніж і вчинила жорстоку розправу.
– Я його нігтями схватила за обличчя і тим часом, коли йому боляче, я вирвала того ножа у нього з рук і встромила того ножа в область живота. Точно не пам’ятаю куди. Пішли далі ножові поранення, я не пам’ятаю. Я пам’ятаю точно, що це була шия і це була голова, – говорить дівчина.
Після вбивства Ангеліна втекла. Подзвонила своєму співмешканцеві й попросила її забрати. Дома все розповіла матері та сестрі.
У селі ж про дівчину відгукуються недобре. Мешканці кажуть – дівчина працювала повією. Тому й не дивно, що опинилася в машині з далекобійником.
Зараз вона під вартою. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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