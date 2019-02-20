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Дівчина жорстоко зарізала далекобійника

Дівчина жорстоко зарізала далекобійника
У Хмельницькій області 23-річна дівчина зарізала далекобійника – вона завдала йому 20 ножових поранень.

Пишуть Факти ICTV.

Ангеліна в суді запевняє, що вона не винна. Каже, того дня їй зателефонував знайомий і запропонував зустрітися. Як не дивно – на трасі. Мовляв, він працював далекобійником, тож дівчина взяла таксі й негайно виїхала. Розповідає, що вже разом заїхали на парковку і там чоловік запропонував секс.

– Культурно, без матюків, він почав до мене приставати. Коли я дала відповідь – “ні”, то подивилася, що вже немає тієї усмішки. Він взяв ніж і цим ножиком почав погрожувати, щоб я роздягалася. Я сіла на цей спальник і роздягнулася до нижньої білизни, – каже підозрювана.

Чоловік отримав, що хотів, але й тоді не відпускав дівчину. Тоді вона примудрилася схопити ніж і вчинила жорстоку розправу.

– Я його нігтями схватила за обличчя і тим часом, коли йому боляче, я вирвала того ножа у нього з рук і встромила того ножа в область живота. Точно не пам’ятаю куди. Пішли далі ножові поранення, я не пам’ятаю. Я пам’ятаю точно, що це була шия і це була голова, – говорить дівчина.

Після вбивства Ангеліна втекла. Подзвонила своєму співмешканцеві й попросила її забрати. Дома все розповіла матері та сестрі.

У селі ж про дівчину відгукуються недобре. Мешканці кажуть – дівчина працювала повією. Тому й не дивно, що опинилася в машині з далекобійником.

Зараз вона під вартою. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Теги: дівчина, суд, далекобійник, зарізала, вбивство
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