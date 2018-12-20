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Після роботи комунальників на луцькій вулиці замість асфальтованої алеї – «глиняне місиво». ФОТО

Після роботи комунальників на луцькій вулиці замість асфальтованої алеї – «глиняне місиво». ФОТО
Кілька місяців тому вздовж всієї липової алеї по вул. Єршова у Луцьку було прокопано траншею. Згодом її засипали, однак благоустрій відновлено не було.

Про це на платформі «Відкрите місто» написав лучанин Богдан Слива.

Дописувач запевняє, що замість асфальтованого тротуару – «глиняне місиво». Окрім самого покриття було зурйновано ще й бордюри, які огороджували газон, а відтак – земля просто змивається, а люди змушені ходити проїжджою частиною.
Після роботи комунальників на луцькій вулиці замість асфальтованої алеї – «глиняне місиво». ФОТО

"Раніше вся алея була заасфальтована і регулярно прибиралась спеціальним транспортом, однак зараз вона повністю зрита, засипана товстим шаром глини і щебенем. Бордюр на межі газону теж було знищено і ґрунт з газону продовжує змиватись на тротуар. Після найменшого дощику весь тротуар перетворюється на глиняне місиво і люди вздовж всієї вул. Єршова змушені йти проїжджою частиною", - йдеться в дописі.

Наразі повідомлення про проблему надіслано до відділу держархбудконтролю Луцькради, ЦНАПу, муніципальної варти, депатрамента ЖКГ та "Луцькспецкомунтрансу".

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Теги: алея, Єршова, глина, бордюр, траншея
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