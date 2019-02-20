В селі на Волині віряни УПЦ (МП) облаштували «церкву» у священика вдома. ФОТО
Сьогодні, 01:35
У неділю, 17 лютого прихожани Свято-Успенського храму села Озеряни, які відмовилися переходити в ПЦУ, прийшли на богослужіння до священика додому.
Повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ (МП).
«В нашому будинку була кімната, яку ми підготували, щоб проводити спільні з громадою празники, і ось тепер у ній облаштували все для Богослужінь», – розповів протоієрей Петро Сковорода.
Зі слів священика, на домову літургію прибуло навіть більше віруючих, ніж приходили до храмів. Окрім жителів села Озеряни, у будинок батюшки приїхали люди з сусідніх сіл.
Нагадаємо, за минулий тиждень одразу 15 відреклись від УПЦ (МП), в тому числі й громада села Озеряни.
До слова, це вже не перший випадок, коли люди ходять на службу до священика додому. Зокрема, так було в селі Тельчі Маневицького району.
А в селі Нічогівка Маневицького району прихожани разом із священиком УПЦ (МП) проводять богослужіння у старій хатинці без світла і тепла.
Окрім того, волинянам пропонують "скинутись" на будівництво нових храмів Московського патріархату.
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Повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ (МП).
«В нашому будинку була кімната, яку ми підготували, щоб проводити спільні з громадою празники, і ось тепер у ній облаштували все для Богослужінь», – розповів протоієрей Петро Сковорода.
Зі слів священика, на домову літургію прибуло навіть більше віруючих, ніж приходили до храмів. Окрім жителів села Озеряни, у будинок батюшки приїхали люди з сусідніх сіл.
Нагадаємо, за минулий тиждень одразу 15 відреклись від УПЦ (МП), в тому числі й громада села Озеряни.
До слова, це вже не перший випадок, коли люди ходять на службу до священика додому. Зокрема, так було в селі Тельчі Маневицького району.
А в селі Нічогівка Маневицького району прихожани разом із священиком УПЦ (МП) проводять богослужіння у старій хатинці без світла і тепла.
Окрім того, волинянам пропонують "скинутись" на будівництво нових храмів Московського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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