Поки ще не пізно: лучани просять «залатати» ями на одній з вулиць. ФОТО
Сьогодні, 07:19
Луцькі комунальники поки ремонтували прибудинкові території на проспекті Соборності – знищили під'їзну дорогу зі сорони вулиці Ветеранів.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Богдан Колацький.
Автор допису вказав, що дорогу "розбила" спецтехніка ремонтної організації.
Відтак, він просить провести ямковий ремонт на цій ділянці вулиці, доки це ще не призвело до більшої руйнації дорожного покриття.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Богдан Колацький.
Автор допису вказав, що дорогу "розбила" спецтехніка ремонтної організації.
Відтак, він просить провести ямковий ремонт на цій ділянці вулиці, доки це ще не призвело до більшої руйнації дорожного покриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
оце по вашому ями? поїдте на набережну шановні
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