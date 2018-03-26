Поки ще не пізно: лучани просять «залатати» ями на одній з вулиць. ФОТО





Про це на платформі Богдан Колацький.



Автор допису вказав, що дорогу "розбила" спецтехніка ремонтної організації.



Відтак, він просить провести ямковий ремонт на цій ділянці вулиці, доки це ще не призвело до більшої руйнації дорожного покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі комунальники поки ремонтували прибудинкові території на проспекті Соборності – знищили під'їзну дорогу зі сорони вулиці Ветеранів.Про це на платформі "Відкрите місто" написавАвтор допису вказав, що дорогу "розбила" спецтехніка ремонтної організації.Відтак, він просить провести ямковий ремонт на цій ділянці вулиці, доки це ще не призвело до більшої руйнації дорожного покриття.

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