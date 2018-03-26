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Поки ще не пізно: лучани просять «залатати» ями на одній з вулиць. ФОТО

Поки ще не пізно: лучани просять «залатати» ями на одній з вулиць. ФОТО
Луцькі комунальники поки ремонтували прибудинкові території на проспекті Соборності – знищили під'їзну дорогу зі сорони вулиці Ветеранів.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Богдан Колацький.

Автор допису вказав, що дорогу "розбила" спецтехніка ремонтної організації.

Відтак, він просить провести ямковий ремонт на цій ділянці вулиці, доки це ще не призвело до більшої руйнації дорожного покриття.
Поки ще не пізно: лучани просять «залатати» ями на одній з вулиць. ФОТО

Поки ще не пізно: лучани просять «залатати» ями на одній з вулиць. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт спецтехніка, Відкрите місто
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Коментарі 1
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оце по вашому ями? поїдте на набережну шановні
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