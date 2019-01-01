Каякінг на Волині 80 років тому. РЕТРОФОТО

Спортсмени на каяках

Спортсмени на каяках

Природа на Поліссі

Природа на Поліссі

Природа на Поліссі

Станція каякінгу в Ковелі

Як виявилось в міжвоєнний період на Волині активно розвивався такий вид спорту й дозвілля, як каякінг.Про цедовідалося із туристичних путівників 1930-х років.Там можна було побачити професійні світлини, які рекламували Волинське Полісся як один із регіонів, де можна поплавати на каяках.Спортсменам пропонувались маршрути по річках Прип’яті та Стиру.Також згадується про існування каякової станції в місті Чорторийськ. В Національному цифровому архіві Польщі вдалось натрапити на світлину станції каяків у Ковелі.каякінг полягає у плаванні на воді у вузьких довгих човнах — каяках, середньою довжиною від 2,7 до 5 метрів та середньою шириною від 50 до 80 см. Зараз каякінг розвинувся та поширився практично усією планетою та поділився на різні течії.