Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО
Сьогодні, 06:48
Австралійський пілот з Центру польотів Аделаїди повинен був протестувати новий двигун. Йому необхідно було літати з постійною швидкістю протягом двох годин.
Пілотові це завдання здалося нудним, і він вирішив повідомити про це написом і малюнками в небі, які опублікувало FlightAware.
Послання призначалося для тих, хто стежить за польотами за допомогою спеціальних програм.
Льотчик траєкторією польоту свого літака написав I’m bored (Мені нудно – Ред.) І намалював два пеніса.
Керівництво з розумінням поставилося до подібної витівки, пише The Advertiser.
Директор Центру польотів сказав, що льотчика не каратимуть через його молодий вік.
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Пілотові це завдання здалося нудним, і він вирішив повідомити про це написом і малюнками в небі, які опублікувало FlightAware.
Послання призначалося для тих, хто стежить за польотами за допомогою спеціальних програм.
Льотчик траєкторією польоту свого літака написав I’m bored (Мені нудно – Ред.) І намалював два пеніса.
Керівництво з розумінням поставилося до подібної витівки, пише The Advertiser.
Директор Центру польотів сказав, що льотчика не каратимуть через його молодий вік.
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