вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО

Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО
Австралійський пілот з Центру польотів Аделаїди повинен був протестувати новий двигун. Йому необхідно було літати з постійною швидкістю протягом двох годин.

Пілотові це завдання здалося нудним, і він вирішив повідомити про це написом і малюнками в небі, які опублікувало FlightAware.

Послання призначалося для тих, хто стежить за польотами за допомогою спеціальних програм.

Льотчик траєкторією польоту свого літака написав I’m bored (Мені нудно – Ред.) І намалював два пеніса.
Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО

Керівництво з розумінням поставилося до подібної витівки, пише The Advertiser.

Директор Центру польотів сказав, що льотчика не каратимуть через його молодий вік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: літак, льотчик, малюнок, небо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО
Сьогодні, 06:48
Дівчина жорстоко зарізала далекобійника
Сьогодні, 04:50
Каякінкг на Волині 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:20
У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО
Сьогодні, 02:28
В селі на Волині віряни УПЦ (МП) облаштували «церкву» у священика вдома. ФОТО
Сьогодні, 01:35
Схожі новини
У Луцьк повернулися бойові літаки У Луцьк повернулися бойові літаки
18 листопад, 2016, 13:46
Україна, США і Франція проінспектують небо над Росією Україна, США і Франція проінспектують небо над Росією
31 серпень, 2015, 04:56
Скоро до Єгипту можна буде літати з Рівного Скоро до Єгипту можна буде літати з Рівного
19 лютий, 06:41
Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО
30 січень, 02:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО
Сьогодні, 06:48
 0
Дівчина жорстоко зарізала далекобійника
Сьогодні, 04:50
 0
Каякінкг на Волині 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:20
 0
У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО
Сьогодні, 02:28
 0
В селі на Волині віряни УПЦ (МП) облаштували «церкву» у священика вдома. ФОТО
Сьогодні, 01:35
 0
Медіа
відео
1/8