Льотчик занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі. ФОТО





Пілотові це завдання здалося нудним, і він вирішив повідомити про це написом і малюнками в небі, які опублікувало



Послання призначалося для тих, хто стежить за польотами за допомогою спеціальних програм.



Льотчик траєкторією польоту свого літака написав I’m bored (Мені нудно – Ред.) І намалював два пеніса.



Керівництво з розумінням поставилося до подібної витівки, пише



Директор Центру польотів сказав, що льотчика не каратимуть через його молодий вік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Австралійський пілот з Центру польотів Аделаїди повинен був протестувати новий двигун. Йому необхідно було літати з постійною швидкістю протягом двох годин.Пілотові це завдання здалося нудним, і він вирішив повідомити про це написом і малюнками в небі, які опублікувало FlightAware Послання призначалося для тих, хто стежить за польотами за допомогою спеціальних програм.Льотчик траєкторією польоту свого літака написав I’m bored (Мені нудно – Ред.) І намалював два пеніса.Керівництво з розумінням поставилося до подібної витівки, пише The Advertiser Директор Центру польотів сказав, що льотчика не каратимуть через його молодий вік.

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