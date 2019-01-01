На Волині двоє людей отруїлися чадним газом, серед них – школярка





Про це повідомляє "



Відомо, що жителька Горохівщини, почувши в оселі різкий запах, відразу ж завбачливо звернулася у Горохівську ЦРЛ. Разом із нею з ознаками отруєння було госпіталізовано семикласницю однієї зі шкіл району.



Лікарі констатували стан потерпілих середньої важкості.



На щастя, завдяки фаховості лікарів реанімаційного відділення їхньому життю вже нічого не загрожує, а рятівники і працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають всіх жителів району дотримуватися встановлених правил безпеки під час користування електронагрівачами, газовим чи пічним опаленням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Горохівщині двоє людей отруїлися чадним газом, одна із них – семикласниця.Про це повідомляє " Волинь нова ".Відомо, що жителька Горохівщини, почувши в оселі різкий запах, відразу ж завбачливо звернулася у Горохівську ЦРЛ. Разом із нею з ознаками отруєння було госпіталізовано семикласницю однієї зі шкіл району.Лікарі констатували стан потерпілих середньої важкості.На щастя, завдяки фаховості лікарів реанімаційного відділення їхньому життю вже нічого не загрожує, а рятівники і працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають всіх жителів району дотримуватися встановлених правил безпеки під час користування електронагрівачами, газовим чи пічним опаленням.

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