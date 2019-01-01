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На Волині двоє людей отруїлися чадним газом, серед них – школярка

На Волині двоє людей отруїлися чадним газом, серед них – школярка
На Горохівщині двоє людей отруїлися чадним газом, одна із них – семикласниця.

Про це повідомляє "Волинь нова".

Відомо, що жителька Горохівщини, почувши в оселі різкий запах, відразу ж завбачливо звернулася у Горохівську ЦРЛ. Разом із нею з ознаками отруєння було госпіталізовано семикласницю однієї зі шкіл району.

Лікарі констатували стан потерпілих середньої важкості.

На щастя, завдяки фаховості лікарів реанімаційного відділення їхньому життю вже нічого не загрожує, а рятівники і працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають всіх жителів району дотримуватися встановлених правил безпеки під час користування електронагрівачами, газовим чи пічним опаленням.

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Теги: отруєння, газ, Волинь, школярка
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