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Курс валют у Луцьку на 21 лютого

Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.893, а продаж - 27.215.

Євро при купівлі становить - 30.351, при продажу - 30.891.

Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.218.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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