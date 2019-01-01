Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:09
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.893, а продаж - 27.215.
Євро при купівлі становить - 30.351, при продажу - 30.891.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.218.
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Євро при купівлі становить - 30.351, при продажу - 30.891.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.218.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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