вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві 25-річний хлопець випав з 9-го поверху і вижив

У Києві 25-річний хлопець випав з 9-го поверху і вижив
У Києві на вулиці Арсенальній хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.

"Вчора ввечері (на вулиці Арсенальній – ред.) хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла", - сказала Тищенко.

Також, відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: падіння, хлопець, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*
Сьогодні, 09:47
Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
Сьогодні, 09:40
У Києві 25-річний хлопець випав з 9-го поверху і вижив
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:09
21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю
11 січень, 10:52
Розповіли про стан хлопця, який упав із даху багатоповерхівки Розповіли про стан хлопця, який упав із даху багатоповерхівки
26 січень, 2018, 15:29
«Його затримало дерево»: очевидці розповіли про трагедію з 18-річним лучанином. ВІДЕО «Його затримало дерево»: очевидці розповіли про трагедію з 18-річним лучанином. ВІДЕО
24 січень, 2018, 09:43
Упав із необережності: у поліції прокоментували трагедію із 18-річним лучанином Упав із необережності: у поліції прокоментували трагедію із 18-річним лучанином
23 січень, 2018, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*
Сьогодні, 09:47
 0
Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
Сьогодні, 09:40
 0
У Києві 25-річний хлопець випав з 9-го поверху і вижив
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:09
 0
21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8