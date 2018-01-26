У Києві 25-річний хлопець випав з 9-го поверху і вижив
Сьогодні, 09:20
У Києві на вулиці Арсенальній хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.
Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.
"Вчора ввечері (на вулиці Арсенальній – ред.) хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла", - сказала Тищенко.
Також, відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою нещасний випадок.
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Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.
"Вчора ввечері (на вулиці Арсенальній – ред.) хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла", - сказала Тищенко.
Також, відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою нещасний випадок.
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