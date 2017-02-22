Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
Сьогодні, 09:40
У Луцьку відбудеться турнір з футзалу в пам’ять Миколи Романюка.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, 23 та 24 лютого у залі обласної ДЮСШ (вул.Шевченка, 3) проведуть ветеранські змагання з футзалу, що присвячені пам’яті Миколи Романюка.
Турнір відбудеться в рамках партнерських відносин між містами-побратимами Луцьком та Волновахою.
Відкриття турніру – 23 лютого 2019 року о 14:00 год.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, 23 та 24 лютого у залі обласної ДЮСШ (вул.Шевченка, 3) проведуть ветеранські змагання з футзалу, що присвячені пам’яті Миколи Романюка.
Турнір відбудеться в рамках партнерських відносин між містами-побратимами Луцьком та Волновахою.
Відкриття турніру – 23 лютого 2019 року о 14:00 год.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*
Сьогодні, 09:47
Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
Сьогодні, 09:40
У Києві 25-річний хлопець випав з 9-го поверху і вижив
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:09
21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:06