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Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка

Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
У Луцьку відбудеться турнір з футзалу в пам’ять Миколи Романюка.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, 23 та 24 лютого у залі обласної ДЮСШ (вул.Шевченка, 3) проведуть ветеранські змагання з футзалу, що присвячені пам’яті Миколи Романюка.

Турнір відбудеться в рамках партнерських відносин між містами-побратимами Луцьком та Волновахою.

Відкриття турніру – 23 лютого 2019 року о 14:00 год.

Вхід вільний.

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Теги: футзал, пам’ять, Микола Романюк
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