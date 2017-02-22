Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, 23 та 24 лютого у залі обласної ДЮСШ (вул.Шевченка, 3) проведуть ветеранські змагання з футзалу, що присвячені пам’яті Миколи Романюка.



Турнір відбудеться в рамках партнерських відносин між містами-побратимами Луцьком та Волновахою.



Відкриття турніру – 23 лютого 2019 року о 14:00 год.



Вхід вільний.

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