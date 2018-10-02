У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*





З цієї нагоди на 1-му поверсі «ПортCity» відбудеться турнір Блейдерів та урочиста програма.



Заповнюйте форму реєстрації учасника на турнір Блейдерів:

http://bit.ly/2Gxc49P



Електронна реєстрація учасників до 22 лютого до 17 години. Правила обов’язкові до ознайомлення:



У програмі урочистого відкриття:



• Попередня реєстрація учасників на турнір Блейдерів: 13:00 - 13:50

• Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00

• Аквагрим

• Баланс борд

• Бульбашкове шоу

• Robot zone



На відвідувачів чекають конкурси, знижки до -20% у магазині «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі «ПортCity».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться урочисте відкриття мережевого магазину розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.З цієї нагоди на 1-му поверсі «ПортCity» відбудеться турнір Блейдерів та урочиста програма.Заповнюйте форму реєстрації учасника на турнір Блейдерів:Електронна реєстрація учасників до 22 лютого до 17 години. Правила обов’язкові до ознайомлення: http://bit.ly/2S8nYZ2 У програмі урочистого відкриття:• Попередня реєстрація учасників на турнір Блейдерів: 13:00 - 13:50• Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00• Аквагрим• Баланс борд• Бульбашкове шоу• Robot zoneНа відвідувачів чекають конкурси, знижки до -20% у магазині «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі «ПортCity».

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