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У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*

У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*
24 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться урочисте відкриття мережевого магазину розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.

З цієї нагоди на 1-му поверсі «ПортCity» відбудеться турнір Блейдерів та урочиста програма.

Заповнюйте форму реєстрації учасника на турнір Блейдерів:
http://bit.ly/2Gxc49P

Електронна реєстрація учасників до 22 лютого до 17 години. Правила обов’язкові до ознайомлення: http://bit.ly/2S8nYZ2

У програмі урочистого відкриття:

• Попередня реєстрація учасників на турнір Блейдерів: 13:00 - 13:50
• Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00
• Аквагрим
• Баланс борд
• Бульбашкове шоу
• Robot zone

На відвідувачів чекають конкурси, знижки до -20% у магазині «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі «ПортCity».

У «ПортCity» – урочисте відкриття магазину «BeSmart»*

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Теги: ПортCity, магазин
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