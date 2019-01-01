Porsche і Bentley: назвали найдорожчі розмитнені «євробляхи»





Серед них виявилися автомобілі вартістю мільйони гривень: дві машини марки Porshe, два Mercedes-Benz і один Bently, - пише



Так, найдорожчим розмитненим автомобілем в Україні став автомобіль Porshe TURBO S 2013 випуску з митною вартістю в еквіваленті $ 83,1 тис. Сума сплачених при митному оформленні податків і платежів склала 766,1 тис. грн.



Наступна позиція за Bently Flying Spur 2014 року випуску вартістю 74,5 тис. дол., який розмитнили за 727,9 тис. грн. Ще один Porshe Cayenne S 2018 року вартістю $ 76 тис. розмитнили за 705 тис. грн.



Mercedes-Benz G classe 2015 року вартістю 63,6 тис. доларів розмитнили за 593,4 тис. грн, а Mercedes-Benz V classe 2018 року вартістю 62 тис. доларів розмитнили за 553 тис. грн.



До моменту вступу нового закону в силу в країні перебувало близько 600 тис. авто на єврономерах. Розмитнили всього близько 125 тис. решта 475 тис. – ті, хто авто вивезли і кинули за кордоном, сховали "евробляхі" в гаражах або продовжують їздити на нерозмитнених авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за три місяці з моменту прийняття закону №8487 розмитнили кожен третій автомобіль на єврономерах.Серед них виявилися автомобілі вартістю мільйони гривень: дві машини марки Porshe, два Mercedes-Benz і один Bently, - пише УНН Так, найдорожчим розмитненим автомобілем в Україні став автомобіль Porshe TURBO S 2013 випуску з митною вартістю в еквіваленті $ 83,1 тис. Сума сплачених при митному оформленні податків і платежів склала 766,1 тис. грн.Наступна позиція за Bently Flying Spur 2014 року випуску вартістю 74,5 тис. дол., який розмитнили за 727,9 тис. грн. Ще один Porshe Cayenne S 2018 року вартістю $ 76 тис. розмитнили за 705 тис. грн.Mercedes-Benz G classe 2015 року вартістю 63,6 тис. доларів розмитнили за 593,4 тис. грн, а Mercedes-Benz V classe 2018 року вартістю 62 тис. доларів розмитнили за 553 тис. грн.До моменту вступу нового закону в силу в країні перебувало близько 600 тис. авто на єврономерах. Розмитнили всього близько 125 тис. решта 475 тис. – ті, хто авто вивезли і кинули за кордоном, сховали "евробляхі" в гаражах або продовжують їздити на нерозмитнених авто.

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