Лучани поїхали за кордон, кинувши напризволяще загиджену земельну ділянку
Сьогодні, 10:25
У Луцьку на вулиці Дубнівська, 46 виявили занедбану земельну ділянку, закидану різноманітним сміттям.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що за вище зазначеною адресою, знаходиться земельна ділянка, яка перебуває у приватній власності. А власники на даний момент перебувають за кордоном.
"Відповідальній особі по догляду за приватною земельною ділянкою було вручено припис на приведення останньої до належного санітарного стану шляхом прибирання, встановлення огорожі та попереджено про адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП в разі не виконання умов припису", - йдеться у повідомлені.
Відтак, станом на 20 лютого відновили благоустрій на земельній ділянці.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що за вище зазначеною адресою, знаходиться земельна ділянка, яка перебуває у приватній власності. А власники на даний момент перебувають за кордоном.
"Відповідальній особі по догляду за приватною земельною ділянкою було вручено припис на приведення останньої до належного санітарного стану шляхом прибирання, встановлення огорожі та попереджено про адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП в разі не виконання умов припису", - йдеться у повідомлені.
Відтак, станом на 20 лютого відновили благоустрій на земельній ділянці.
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Коментарі 1
на родючій землі Неньки не збагатієш! Слава Україні.
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