Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики
Сьогодні, 10:34
У Луцьку затримали чоловіка з забороненою речовиною.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Сьогодні вночі близько 4 години, по вулиці Глушець патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Primera за порушення ПДР України.
При перевірці у 44-річного водія виявили згорток із речовиною
рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Сьогодні вночі близько 4 години, по вулиці Глушець патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Primera за порушення ПДР України.
При перевірці у 44-річного водія виявили згорток із речовиною
рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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