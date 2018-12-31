Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Сьогодні вночі близько 4 години, по вулиці Глушець патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Primera за порушення ПДР України.



При перевірці у 44-річного водія виявили згорток із речовиною

рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали чоловіка з забороненою речовиною.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.Сьогодні вночі близько 4 години, по вулиці Глушець патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Primera за порушення ПДР України.При перевірці у 44-річного водія виявили згорток із речовиноюрослинного походження, ззовні схожою на канабіс.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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