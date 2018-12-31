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Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики

Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики
У Луцьку затримали чоловіка з забороненою речовиною.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Сьогодні вночі близько 4 години, по вулиці Глушець патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Primera за порушення ПДР України.

При перевірці у 44-річного водія виявили згорток із речовиною
рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики
Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики

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Теги: Луцьк, порушення, наркотики, поліція
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