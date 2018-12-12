Новенькі автівки, які подарували волинським медикам, досі не на ходу





Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».



Голова Волинської ОДА Олександр Савченко повідомив, що випадково дізнався про цю ситуацію. Він відзначив, що 23 подаровані автівки досі не їздять, адже через певні нюанси їх так і не зареєстрували.



«Ігор Степанович (ред. – Ващенюк, начальник управління охорони здоров’я ОДА) не прийшов і не сказав мені про цю проблему. А потім, звісно, всі кажуть, що я попіарився. Про це я дізнався випадково. Якби знав про цю ситуацію раніше, особисто прийшов би у сервісний центр МВС», - сказав він.

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