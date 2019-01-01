«Їдеш – серце кров’ю обливається», – голова ОДА про волинські дороги

Голова Волинської ОДАвідзначив, що в області – катастрофічна ситуація з дорогами.Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».«Їдеш – серце кров’ю обливається. Ямковий ремонт зараз не зробиш, бо він злізе. Але, якщо подивитися, не та дорога обвалюється, яку за мене зробили», - зауважив Савченко.Він нагадав, що під час однієї з робочих поїздок побачив, як дорожники засипали дорогу щебенем і заборонив такий «ремонт», адже він неефективний.«Мій колега, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт ложить дорогу з самоскиду, а в ОДА знайшли новітній метод укладання асфальту навіть в мороз», - відзначив очільник краю.