«Їдеш – серце кров’ю обливається», – голова ОДА про волинські дороги
Сьогодні, 10:55
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив, що в області – катастрофічна ситуація з дорогами.
Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».
«Їдеш – серце кров’ю обливається. Ямковий ремонт зараз не зробиш, бо він злізе. Але, якщо подивитися, не та дорога обвалюється, яку за мене зробили», - зауважив Савченко.
Він нагадав, що під час однієї з робочих поїздок побачив, як дорожники засипали дорогу щебенем і заборонив такий «ремонт», адже він неефективний.
«Мій колега, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт ложить дорогу з самоскиду, а в ОДА знайшли новітній метод укладання асфальту навіть в мороз», - відзначив очільник краю.
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Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».
«Їдеш – серце кров’ю обливається. Ямковий ремонт зараз не зробиш, бо він злізе. Але, якщо подивитися, не та дорога обвалюється, яку за мене зробили», - зауважив Савченко.
Він нагадав, що під час однієї з робочих поїздок побачив, як дорожники засипали дорогу щебенем і заборонив такий «ремонт», адже він неефективний.
«Мій колега, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт ложить дорогу з самоскиду, а в ОДА знайшли новітній метод укладання асфальту навіть в мороз», - відзначив очільник краю.
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