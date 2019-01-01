У волинянки шахраї виманили 70 тисяч гривень
Сьогодні, 11:00
На «гачок» до псевдопрацівника оператора мобільного зв’язку потрапила жителька міста Ковеля.
Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
У телефонному режимі чоловік представився працівником мобільної мережі, та повідомив, що на даний номер нараховані бонуси, і для їх активування власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС- повідомлення на її телефон.
Не розібравшись зі змістом СМС-повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн – банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок майже 70 тисяч гривень.
Поліція наголошує вкотре: не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
У телефонному режимі чоловік представився працівником мобільної мережі, та повідомив, що на даний номер нараховані бонуси, і для їх активування власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС- повідомлення на її телефон.
Не розібравшись зі змістом СМС-повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн – банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок майже 70 тисяч гривень.
Поліція наголошує вкотре: не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, скільки декларацій підписали волиняни з лікарями
Сьогодні, 11:09
Із Волині масово виїжджають медики
Сьогодні, 11:04
У волинянки шахраї виманили 70 тисяч гривень
Сьогодні, 11:00