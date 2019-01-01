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У волинянки шахраї виманили 70 тисяч гривень

У волинянки шахраї виманили 70 тисяч гривень
На «гачок» до псевдопрацівника оператора мобільного зв’язку потрапила жителька міста Ковеля.

Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

У телефонному режимі чоловік представився працівником мобільної мережі, та повідомив, що на даний номер нараховані бонуси, і для їх активування власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС- повідомлення на її телефон.

Не розібравшись зі змістом СМС-повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн – банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок майже 70 тисяч гривень.

Поліція наголошує вкотре: не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.


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Теги: шахрай, гроші
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