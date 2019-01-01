У волинянки шахраї виманили 70 тисяч гривень

На «гачок» до псевдопрацівника оператора мобільного зв’язку потрапила жителька міста Ковеля.Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.У телефонному режимі чоловік представився працівником мобільної мережі, та повідомив, що на даний номер нараховані бонуси, і для їх активування власниці потрібно сказати цифри, що прийдуть в СМС- повідомлення на її телефон.Не розібравшись зі змістом СМС-повідомлення, жінка у телефонному режимі назвав коди входу в систему онлайн – банкінгу, тим часом зловмисник перевів на незнайомий рахунок майже 70 тисяч гривень.Поліція наголошує вкотре: не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.