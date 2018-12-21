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Розповіли, скільки декларацій підписали волиняни з лікарями

Розповіли, скільки декларацій підписали волиняни з лікарями
Повідомили, скільки декларацій уклали волиняни з сімейними лікарями.

Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».

Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що на сьогодні в області підписали декларації 71,6 % волинян, хоча на початку шляху прогнозували показник трохи більший за 50 %. Так, 68, 1 % дорослого населення уклали декларації з лікарями та понад 80 % - діти.

Найгірші результати у Рожищенському, Маневицькому районах та Прилісненській ОТГ.

Голова ОДА Олександр Савченко відзначив, що потрібно працювати з тими районами, де найгірша ситуація, адже вони не отримають належного фінансування.

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Теги: сімейні лікарі, декларації
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Коментарі 1
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ТОЛКУ ВІД ТИХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НЕМАЄ. ДО ДОМУ ВОНИ НЕ ПРИХОДЯТЬ ,А СКУПЧУЮТЬ ХВОРИХ В ПОЛІКЛІНІЦІ ДЕ ЇМ СТАЄ ЩЕ ГІРШЕ.
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