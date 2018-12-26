На Волині затримали трактор з «неправильним» лісом

У Ковельському районі правоохоронці затримали трактор із причепом, який перевозив соснові колоди без відповідних на те документів.До поліції звернувся працівник місцевого лісового господарства. Він повідомив, що неподалік ферми в селі Нові Кошари Ковельського району він виявив трактор із причепом, завантажений деревиною, - інформує ГУНП у Волинській області.На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що 30-річний мешканець цього ж села перевозив деревину без відповідних на те документів.Транспорт із деревиною вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів. Відомості за цим фактом внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші події. Триває перевірка.