На Волині різко змінилася ситуація зі щепленнями від кору

У Волинській області значно поліпшилася ситуація з вакцинацією від кору.Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що до 1 листопада минулого року в області щеплення від кору отримали 2450 дітей.Із 1 грудня після прийняття розпорядження головою Волинської ОДА та завдяки інформаційній роботі в галузі освіти, ситуація значно покращилася. На сьогодні щеплення зробили 100029 дітям.«Луцьк першим категорично поставив проблему, заборонивши відвідувати освітні заклади нещепленим дітям, і показав приклад усій області», - зауважив Ващенюк.