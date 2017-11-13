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На Волині різко змінилася ситуація зі щепленнями від кору

На Волині різко змінилася ситуація зі щепленнями від кору
У Волинській області значно поліпшилася ситуація з вакцинацією від кору.

Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».

Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що до 1 листопада минулого року в області щеплення від кору отримали 2450 дітей.

Із 1 грудня після прийняття розпорядження головою Волинської ОДА та завдяки інформаційній роботі в галузі освіти, ситуація значно покращилася. На сьогодні щеплення зробили 100029 дітям.

«Луцьк першим категорично поставив проблему, заборонивши відвідувати освітні заклади нещепленим дітям, і показав приклад усій області», - зауважив Ващенюк.

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Теги: щеплення, кір, Луцьк
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