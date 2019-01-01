Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 16:00

ФАП, с. П’ятидні, вул. Незалежності, Колгоспна, Тиха



Горохівський район



1. Перемиль

09:00-17:00

ТзОВ "Волинь Агро" Комплекс

ТзОВ "Волинь Агро" Комплекс

ФОП Сопіжук В.М. Столярний цех



Іваничівський район



1. 10:00 – 16:00

с.Клопочин

вул.Володимирська, Набережна(частково)

2. 10:00 – 16:00

с.Лежниця вул.Центральна (частково).



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

Ощадбанк, Художня майстерня, Готель «Турія», ПП Никитюк Ю.В., Молитовний будинок, ПП Сус Т.М., ПП Фарина І.Л., ПП Царик Г.М., ПП Тимошенко Т.О., ПП Приходько В.М., ПП Гарбарчук О.Є., ПП Пилипчук Н.Ф., ПП Савлук В.К. м.Камінь-Каширський,

2. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.Камінь-Каширський, вул. Воля, вул. Чкалова.



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-257 10:00 – 16:00 ФОП Кревський В.А., ФОП Киричук В.С. смт. Торчин вул. Каспрука, Петровського, Шевченка, Ватутіна, І.Франка, Паризької комуни, Мічуріна



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 10 Л 26-01 до ЛР 173 9:00-17:00

Очистні СМТ Шацьк уроч Гряда

уроч Ілічівка



2 ПЛ 04кВ КТП-22 9:00-17:00

с Скиби



3. 9:00-17:00

М/П с.Коцюри,Церква с.КоцюриПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс

с. Коцюри



Любешівський район



1 ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-148 10:00 - 17:00 Будівля храму, магазин ФОП Жилко Л. Ю. с. Залізниця вул. Золотаренка, Лісоградська, Берегова.



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Шопена, 9, 2-20

вул.Мазепи

вул.Героїв Крут

вул.Ломоносова, 1-11, 2-10

вул.Кисіля, 1-3а, 2-12





Рожищенський район



1 Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)

с.Підліски (повністю)

м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.

с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.

с.Олександрівка (повністю)

с.Підліски (повністю)



2. 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка

6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.

8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна



9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Пирогова, Карєрна.



Старовижівський район



1. 10:00 - 16:00.

вул: Незалежності, Садова, Молодіжна.



Турійський район



1. 09:00-15:30

с.Кличковичі

2 ПЛ-0,4 кВ

ЗТП-199 Л-8 10:00-14:00

Суд- адмінприміщення, друкарня, редакція, ФОП Нагорна, Шкадюк, Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 22 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 16:00ФАП, с. П’ятидні, вул. Незалежності, Колгоспна, Тиха1. Перемиль09:00-17:00ТзОВ "Волинь Агро" КомплексТзОВ "Волинь Агро" КомплексФОП Сопіжук В.М. Столярний цех1. 10:00 – 16:00с.Клопочинвул.Володимирська, Набережна(частково)2. 10:00 – 16:00с.Лежниця вул.Центральна (частково).1. 09:00 – 17:00Ощадбанк, Художня майстерня, Готель «Турія», ПП Никитюк Ю.В., Молитовний будинок, ПП Сус Т.М., ПП Фарина І.Л., ПП Царик Г.М., ПП Тимошенко Т.О., ПП Приходько В.М., ПП Гарбарчук О.Є., ПП Пилипчук Н.Ф., ПП Савлук В.К. м.Камінь-Каширський,2. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.Камінь-Каширський, вул. Воля, вул. Чкалова.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-257 10:00 – 16:00 ФОП Кревський В.А., ФОП Киричук В.С. смт. Торчин вул. Каспрука, Петровського, Шевченка, Ватутіна, І.Франка, Паризької комуни, Мічуріна1 ПЛ 10 Л 26-01 до ЛР 173 9:00-17:00Очистні СМТ Шацьк уроч Грядауроч Ілічівка2 ПЛ 04кВ КТП-22 9:00-17:00с Скиби3. 9:00-17:00М/П с.Коцюри,Церква с.КоцюриПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Полісс. Коцюри1 ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-148 10:00 - 17:00 Будівля храму, магазин ФОП Жилко Л. Ю. с. Залізниця вул. Золотаренка, Лісоградська, Берегова.1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Шопена, 9, 2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова, 1-11, 2-10вул.Кисіля, 1-3а, 2-121 Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)2. 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Пирогова, Карєрна.1. 10:00 - 16:00.вул: Незалежності, Садова, Молодіжна.1. 09:00-15:30с.Кличковичі2 ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-8 10:00-14:00Суд- адмінприміщення, друкарня, редакція, ФОП Нагорна, Шкадюк, Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію