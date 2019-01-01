вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
На Волині 22 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 16:00
ФАП, с. П’ятидні, вул. Незалежності, Колгоспна, Тиха

Горохівський район

1. Перемиль
09:00-17:00
ТзОВ "Волинь Агро" Комплекс
ТзОВ "Волинь Агро" Комплекс
ФОП Сопіжук В.М. Столярний цех

Іваничівський район

1. 10:00 – 16:00
с.Клопочин
вул.Володимирська, Набережна(частково)
2. 10:00 – 16:00
с.Лежниця вул.Центральна (частково).

Камінь-Каширський район

1. 09:00 – 17:00
Ощадбанк, Художня майстерня, Готель «Турія», ПП Никитюк Ю.В., Молитовний будинок, ПП Сус Т.М., ПП Фарина І.Л., ПП Царик Г.М., ПП Тимошенко Т.О., ПП Приходько В.М., ПП Гарбарчук О.Є., ПП Пилипчук Н.Ф., ПП Савлук В.К. м.Камінь-Каширський,
2. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.Камінь-Каширський, вул. Воля, вул. Чкалова.

Луцький район

1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-257 10:00 – 16:00 ФОП Кревський В.А., ФОП Киричук В.С. смт. Торчин вул. Каспрука, Петровського, Шевченка, Ватутіна, І.Франка, Паризької комуни, Мічуріна

Любомльський та Шацький райони

1 ПЛ 10 Л 26-01 до ЛР 173 9:00-17:00
Очистні СМТ Шацьк уроч Гряда
уроч Ілічівка

2 ПЛ 04кВ КТП-22 9:00-17:00
с Скиби

3. 9:00-17:00
М/П с.Коцюри,Церква с.КоцюриПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс
с. Коцюри

Любешівський район

1 ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-148 10:00 - 17:00 Будівля храму, магазин ФОП Жилко Л. Ю. с. Залізниця вул. Золотаренка, Лісоградська, Берегова.

місто Нововолинськ

1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Шопена, 9, 2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова, 1-11, 2-10
вул.Кисіля, 1-3а, 2-12


Рожищенський район

1 Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)
с.Підліски (повністю)
м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.
с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.
с.Олександрівка (повністю)
с.Підліски (повністю)

2. 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна

9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Пирогова, Карєрна.

Старовижівський район

1. 10:00 - 16:00.
вул: Незалежності, Садова, Молодіжна.

Турійський район

1. 09:00-15:30
с.Кличковичі
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8 10:00-14:00
Суд- адмінприміщення, друкарня, редакція, ФОП Нагорна, Шкадюк, Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відключення, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
Сьогодні, 19:00
Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби
Сьогодні, 18:45
Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштували благодійну поїздку до Львова
Сьогодні, 18:32
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:14
Як волинський атовець з батьком стали «помідорними магнатами»
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 лютого Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 лютого
20 лютий, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого
19 лютий, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
18 лютий, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого
14 лютий, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби
Сьогодні, 18:45
 0
Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштували благодійну поїздку до Львова
Сьогодні, 18:32
 0
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:14
 0
Опублікували відео із зустрічі з бізнесменом Віктором Корсаком
Сьогодні, 18:08
 0
Медіа
відео
1/8