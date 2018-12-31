У Луцьку на автостанції зловили п'яного водія рейсового автобуса

У Луцьку водій рейсового автобуса був за кермом п'яним.Сьогодні, близько 9 години ранку, патрульні отримали виклик, що водій автобуса може перебувати в стані алкогольного сп’яніння, - інформує патрульна поліція Волинської областіПрибувши на автостанцію у Луцьку, по вулиці Конякіна, інспектори виявили водія, який щойно висадив пасажирів. Встановили, що він виїхав на маршрут ще о 6 годині ранку.Чоловік відмовився проходити огляд на місці, у наркологічному диспансері лікарі перевірили його на стан сп’яніння: мав 1, 08 проміле алкоголю.На водія оформили відповідний протокол.