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У Луцьку на автостанції зловили п'яного водія рейсового автобуса

У Луцьку на автостанції зловили п'яного водія рейсового автобуса
У Луцьку водій рейсового автобуса був за кермом п'яним.

Сьогодні, близько 9 години ранку, патрульні отримали виклик, що водій автобуса може перебувати в стані алкогольного сп’яніння, - інформує патрульна поліція Волинської області

Прибувши на автостанцію у Луцьку, по вулиці Конякіна, інспектори виявили водія, який щойно висадив пасажирів. Встановили, що він виїхав на маршрут ще о 6 годині ранку.

Чоловік відмовився проходити огляд на місці, у наркологічному диспансері лікарі перевірили його на стан сп’яніння: мав 1, 08 проміле алкоголю.

На водія оформили відповідний протокол.

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Теги: Луцьк, водій
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