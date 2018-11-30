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На Миколаївщині бійцівський пес пошматував молоду дівчину

На Миколаївщині бійцівський пес пошматував молоду дівчину
У Вознесенську Миколаївської області бійцівський пес сильно покусав дівчина, яка згодом померла у лікарні.

18 лютого о 21:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Котовського собака кусає людину, - інформує ГУНП у Миколаївській області

Коли на місце події прибули поліцейські, потерпіла-жінка знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес, породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік, а жінку госпіталізували.

Медики діагностували у 27-річної потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження. Наступного дня близько 07:30 жінка померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Для встановлення причини її смерті тіло померлої направили на проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин події.



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Теги: пес, смерть, дівчина
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Коментарі 1
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Ротвейлер это не бойцовская порода собак,а служебная,такая же как и немецкая овчарка.Дело скорее в воспитании ,а точнее его отсутствие.Кидаються на людей и всякие пикенесы ,просто они в габаритах меньше.Прежде чем заводить сильную,верную,бесстрашную,готовую в любой момент отдать за вас жизнь собаку,учтите сможете ли вы правильно воспитать и выдрессировать ее и будите ли вообще ней заниматься.Собаки служебных пород ежедневно нуждаются в тренировках и работе с социумом.Для многих такие породы это лишь способ самоутвердиться из-за комплекса неполноценности.
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