На Миколаївщині бійцівський пес пошматував молоду дівчину

У Вознесенську Миколаївської області бійцівський пес сильно покусав дівчина, яка згодом померла у лікарні.18 лютого о 21:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Котовського собака кусає людину, - інформує ГУНП у Миколаївській областіКоли на місце події прибули поліцейські, потерпіла-жінка знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес, породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік, а жінку госпіталізували.Медики діагностували у 27-річної потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження. Наступного дня близько 07:30 жінка померла у реанімаційному відділенні лікарні.Для встановлення причини її смерті тіло померлої направили на проведення судово-медичної експертизи.За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин події.