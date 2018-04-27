На Волині двоє чоловіків побили і пограбували газовика





Інцидент трапився у листопаді минулого року, - пише



Потерпілий розповів, що після робочого дня пішов з товаришем випити по чарці. Каже, сильно сп’янілий не був і все пам’ятав. З вулиці Володимирської в Луцьку сів на автобус та поїхав до Торчина. Там спробував викликати знайомого таксиста, бо ж їхав до села Веселе. Але марно.



Тут до чоловіка підійшли двоє та запропонували за могорич підвезти. Той погодився. Сіли в червоний ВАЗ, пасажир ззаду. Під'їхали до магазину, той купив горілку та закуску. По дорозі чоловіки зупинилися, випили та поїхали далі. Через трішки зупинилися у темному місці. Обвинувачений заговорив до потерпілого, той нагнувся вперед, щоб ліпше почути, і відчув сильний удар по голові.



Отямившись на декілька секунд, побачив, що над ним чоловік, знову знепритомнів і прийшов в себе вже поруч з магазином. Він був босий, закривавлений. А зранку помітив, що пропали гроші: 900 доларів США, 100 доларів США сувенірних та 4000 грн, перепустка на роботу та робоче посвідчення. Пояснює, що мав при собі стільки готівки, бо мав дати завдаток за автомобіль.



Наступного дня туфлі знайшли біля парку. А потерпілий поїхав у Торчин, де побачив авто кривдників та брата чоловіка, який його бив. Перепустку на роботу сусіди знайшли за 700 м від місця, де його побили. А посвідчення у червоному ВАЗі в ході слідчих дій.



Тож у суді чоловік просив відшкодувати майже 30 тисяч матеріальної шкоди і ще 100 тисяч – моральної. А також суворого покарання.



Обвинувачений, який має трьох малолітніх дітей на утримані і не одружений, раніше судимий, свою провину заперечував. За його версією чоловік сам попросив, щоб його підвезли, був п'яний, в руках тримав пляшку з-під пива. Кажуть, що чоловік попросився в магазин, щоб купити випити, бо посварився з дружиною. Брати помітили, що машина зламана і повернули чоловіку 100 гривень. Після чого помалу поїхали додому. А посвідчення можливо випало в автомобілі, бо той танцював і йорзав на сидінні. Ці ж слова сказав і брат. Мовляв, чистили горіхи, пішли в магазин за продуктами і тут побачити чоловіка.



Інший свідок каже, що справді випивав трішки з товаришем після роботи і бачив у нього гроші. Потому той поїхав в село Веселе до матері. На наступний день, йому зателефонував потерпілий та повідомив, що з траси до с.Веселе його підвозили двоє чоловіків ромської національності та пограбували.



Свідок з магазину підтвердила версію потерпілого. Його мати теж сказала, що син прийшов додому о 3:20 ночі, був без взуття та розповів, що його побили «цигани» та забрали гроші. Коли зняв шапку, побачила, що голова побита, йде кров. Вона хотіла викликати швидку, однак він сказав, що сам розбереться. Ствердила, що син не був п'яним та адекватно себе поводив.



Медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рану, садну лівої лобної та тім'яної ділянки.



Виникнення вказаних ушкоджень в результаті падіння з висоти власного зросту виключається. Окрім цього відбитки пальців підтверджують саме версію потерпілого.



Обвинувачений – молодого віку. З його слів, дітям, які на його утримані, лише 1, 3 та 4 роки. Документи про народження їх відсутні.



З огляду на всі докази та обставини, суд визнав його винним та, враховуючи невідбуте покарання за вироком від 12 вересня 2018 року, позбавив волі на 6 років. З нього так стягнуть 29 155 гривень матеріальної шкоди та 20 тисяч – моральної.



На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд засудив на шість років чоловіка, який побив працівника «Волиньгазу».Інцидент трапився у листопаді минулого року, - пише Конкурент Потерпілий розповів, що після робочого дня пішов з товаришем випити по чарці. Каже, сильно сп’янілий не був і все пам’ятав. З вулиці Володимирської в Луцьку сів на автобус та поїхав до Торчина. Там спробував викликати знайомого таксиста, бо ж їхав до села Веселе. Але марно.Тут до чоловіка підійшли двоє та запропонували за могорич підвезти. Той погодився. Сіли в червоний ВАЗ, пасажир ззаду. Під'їхали до магазину, той купив горілку та закуску. По дорозі чоловіки зупинилися, випили та поїхали далі. Через трішки зупинилися у темному місці. Обвинувачений заговорив до потерпілого, той нагнувся вперед, щоб ліпше почути, і відчув сильний удар по голові.Отямившись на декілька секунд, побачив, що над ним чоловік, знову знепритомнів і прийшов в себе вже поруч з магазином. Він був босий, закривавлений. А зранку помітив, що пропали гроші: 900 доларів США, 100 доларів США сувенірних та 4000 грн, перепустка на роботу та робоче посвідчення. Пояснює, що мав при собі стільки готівки, бо мав дати завдаток за автомобіль.Наступного дня туфлі знайшли біля парку. А потерпілий поїхав у Торчин, де побачив авто кривдників та брата чоловіка, який його бив. Перепустку на роботу сусіди знайшли за 700 м від місця, де його побили. А посвідчення у червоному ВАЗі в ході слідчих дій.Тож у суді чоловік просив відшкодувати майже 30 тисяч матеріальної шкоди і ще 100 тисяч – моральної. А також суворого покарання.Обвинувачений, який має трьох малолітніх дітей на утримані і не одружений, раніше судимий, свою провину заперечував. За його версією чоловік сам попросив, щоб його підвезли, був п'яний, в руках тримав пляшку з-під пива. Кажуть, що чоловік попросився в магазин, щоб купити випити, бо посварився з дружиною. Брати помітили, що машина зламана і повернули чоловіку 100 гривень. Після чого помалу поїхали додому. А посвідчення можливо випало в автомобілі, бо той танцював і йорзав на сидінні. Ці ж слова сказав і брат. Мовляв, чистили горіхи, пішли в магазин за продуктами і тут побачити чоловіка.Інший свідок каже, що справді випивав трішки з товаришем після роботи і бачив у нього гроші. Потому той поїхав в село Веселе до матері. На наступний день, йому зателефонував потерпілий та повідомив, що з траси до с.Веселе його підвозили двоє чоловіків ромської національності та пограбували.Свідок з магазину підтвердила версію потерпілого. Його мати теж сказала, що син прийшов додому о 3:20 ночі, був без взуття та розповів, що його побили «цигани» та забрали гроші. Коли зняв шапку, побачила, що голова побита, йде кров. Вона хотіла викликати швидку, однак він сказав, що сам розбереться. Ствердила, що син не був п'яним та адекватно себе поводив.Медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рану, садну лівої лобної та тім'яної ділянки.Виникнення вказаних ушкоджень в результаті падіння з висоти власного зросту виключається. Окрім цього відбитки пальців підтверджують саме версію потерпілого.Обвинувачений – молодого віку. З його слів, дітям, які на його утримані, лише 1, 3 та 4 роки. Документи про народження їх відсутні.З огляду на всі докази та обставини, суд визнав його винним та, враховуючи невідбуте покарання за вироком від 12 вересня 2018 року, позбавив волі на 6 років. З нього так стягнуть 29 155 гривень матеріальної шкоди та 20 тисяч – моральної.На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

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