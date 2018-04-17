вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Івано-Франківськ отримав партію луцьких «Богданів»

Івано-Франківськ отримав партію луцьких «Богданів»
Івано-Франківськ отримав 4 нові низькопідлогові 12-метрові автобуси «Богдан А70132», які український автовиробник ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс" виготовляє для міста за контрактом.

Про це повідомили у прес-службі корпорації.

Контракт на виготовлення автобусів підписали минулого року. Першу партію з 12 автобусів місто отримало у зазначені терміни – до кінця 2018 року. Друга партія буде передана до Івано-Франківська до кінця березня. Перші 4 автобуси з неї вже готові вийти на вулиці міста.

«Івано-Франківськ – одне з міст, яке обрало для себе шлях поступового оновлення автопарку транспортом українського виробництва. Його мешканці вже переконалися в якості та комфорті сучасних вітчизняних автобусів. І місто продовжує заміщати старий рухомий склад новим транспортом, розвиваючи інфраструктуру європейського міста. Крім того, розумна вартість автобусів дозволяє місцевій владі заощаджувати гроші для реалізації інших інфраструктурних проектів», - зазначили у «Богдані».

Автобуси «Богдан А70132» розраховані на перевезення 106 пасажирів, низька підлога робить їх комфортними та зручними для всіх верств населення, в тому числі людей з інвалідністю. Автобуси обладнані пандусом і кріпленням для фіксації візка в салоні. А для комфорту перевезень передбачені кондиціонери. «Богдан А70132» укомплектовані європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco, автоматичною коробкою передач Allison, передньою віссю та мостом ZF. Вони створені з урахуванням сучасних вимог до комфорту, безпеки та якості і відповідають екологічним нормам Euro-5.

Нагадаємо, Луцький «Автоскладальний завод №1» виграв тендер на постачання до Івано-Франківська 24 сучасних автобусів «Богдан А70132» у 2018 році. Підприємство запропонувало найнижчу вартість на транспортні засоби у системі Prozorro. Це дозволило місцевій владі заощадити на оновленні автобусного парку 14,4 млн грн: очікувана вартість закупівлі становила 115,2 млн грн, а луцький завод виставив ціну у 100,8 млн грн. На підприємстві пояснили, що замкнений цикл виробництва і співпраця з вітчизняними виробниками запчастин і деталей сприяє формуванню доступної вартості.

«Богдан» підтримує прагнення українських органів місцевого самоврядування замінити старий, зношений рухомий склад автопарків новою вітчизняною технікою і співпрацює з ними у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. 2018 року сучасні автобуси та тролейбуси виробництва луцького ДП «Автоскладальний завод №1» поїхали до Івано-Франківська, Сум, Херсона та Кременчука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Івано-Франківськ, Богдан, автобуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на прем’єрні кінострічки у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 13:23
Відкриття перинатального центру у Луцьку знову затягується
Сьогодні, 13:06
Івано-Франківськ отримав партію луцьких «Богданів»
Сьогодні, 12:55
Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка
Сьогодні, 12:43
На Миколаївщині бійцівський пес пошматував молоду дівчину
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Перший луцький «Богдан» поїхав в Івано-Франківськ Перший луцький «Богдан» поїхав в Івано-Франківськ
17 квітень, 2018, 12:41
Луцький «Богдан» відправить у Харків 57 тролейбусів Луцький «Богдан» відправить у Харків 57 тролейбусів
20 лютий, 17:40
Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів
22 січень, 10:04
Весь комунальний транспорт має бути таким, як сучасні «Богдани», – мер Івано-Франківська Весь комунальний транспорт має бути таким, як сучасні «Богдани», – мер Івано-Франківська
08 травень, 2018, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з боржника аліментів стягнули понад 53 тисячі гривень
Сьогодні, 14:07
 0
«Наш парк взагалі-то гарний, але зараз ще й дуже з*сраний»: у Володимирі нарікають на гори сміття
Сьогодні, 13:51
 0
У Луцьку розкажуть, як одягалися місцеві модники 600 років тому
Сьогодні, 13:34
 0
Лучан кличуть на прем’єрні кінострічки у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 13:23
 0
Відкриття перинатального центру у Луцьку знову затягується
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8