Івано-Франківськ отримав партію луцьких «Богданів»

Івано-Франківськ отримав 4 нові низькопідлогові 12-метрові автобуси «Богдан А70132», які український автовиробник ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс" виготовляє для міста за контрактом.Про це повідомили у прес-службі корпорації.Контракт на виготовлення автобусів підписали минулого року. Першу партію з 12 автобусів місто отримало у зазначені терміни – до кінця 2018 року. Друга партія буде передана до Івано-Франківська до кінця березня. Перші 4 автобуси з неї вже готові вийти на вулиці міста.«Івано-Франківськ – одне з міст, яке обрало для себе шлях поступового оновлення автопарку транспортом українського виробництва. Його мешканці вже переконалися в якості та комфорті сучасних вітчизняних автобусів. І місто продовжує заміщати старий рухомий склад новим транспортом, розвиваючи інфраструктуру європейського міста. Крім того, розумна вартість автобусів дозволяє місцевій владі заощаджувати гроші для реалізації інших інфраструктурних проектів», - зазначили у «Богдані».Автобуси «Богдан А70132» розраховані на перевезення 106 пасажирів, низька підлога робить їх комфортними та зручними для всіх верств населення, в тому числі людей з інвалідністю. Автобуси обладнані пандусом і кріпленням для фіксації візка в салоні. А для комфорту перевезень передбачені кондиціонери. «Богдан А70132» укомплектовані європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco, автоматичною коробкою передач Allison, передньою віссю та мостом ZF. Вони створені з урахуванням сучасних вимог до комфорту, безпеки та якості і відповідають екологічним нормам Euro-5.Нагадаємо, Луцький «Автоскладальний завод №1» виграв тендер на постачання до Івано-Франківська 24 сучасних автобусів «Богдан А70132» у 2018 році. Підприємство запропонувало найнижчу вартість на транспортні засоби у системі Prozorro. Це дозволило місцевій владі заощадити на оновленні автобусного парку 14,4 млн грн: очікувана вартість закупівлі становила 115,2 млн грн, а луцький завод виставив ціну у 100,8 млн грн. На підприємстві пояснили, що замкнений цикл виробництва і співпраця з вітчизняними виробниками запчастин і деталей сприяє формуванню доступної вартості.«Богдан» підтримує прагнення українських органів місцевого самоврядування замінити старий, зношений рухомий склад автопарків новою вітчизняною технікою і співпрацює з ними у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. 2018 року сучасні автобуси та тролейбуси виробництва луцького ДП «Автоскладальний завод №1» поїхали до Івано-Франківська, Сум, Херсона та Кременчука.