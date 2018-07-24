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На Прикарпатті жорстоко вбили жінку та чоловіка

На Прикарпатті жорстоко вбили жінку та чоловіка
У селі Семаківці Коломийського району Івано-Франківської області невідомі жорстоко вбили жінку та чоловіка у їхньому помешканні.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На тілі вбитої 58-річної жінки виявлені синці та садна, а також колота рана шиї. Її 57-річний співмешканець отримав множинні колоті рани шиї.

Відомо, що обоє вбитих були раніше судимі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження (ст. 115 КК України "Умисне вбивство"). Встановлюються особи причетні до скоєння злочину.

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Теги: різанина, вбивство
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