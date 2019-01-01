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Відкриття перинатального центру у Луцьку знову затягується

Відкриття перинатального центру у Луцьку знову затягується
Попри обіцянки відкрити перинатальний центр, котрий зводять з 2001 року, у Луцьку у березні, він відчинить свої двері пізніше.

Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».

Нагадаємо, голова ОДА Олександр Савченко повідомив, що конфлікт між ОДА та обласною радою виник через раптову пропозицію зняти з фінансування добудови перинатального центру 17 мільйонів гривень.

За словами члена постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства в обласній раді Людмили Тимощук, на перинатальний центр у 2017 році виділили 50 мільйонів гривень із бюджету області, у 2018 році дали 20 мільйонів з обласного бюджету, 10 – із державного. На 8 мільйонів закупили обладнання за кошти благодійного фонду Пінчука.

Тож вона запевняє, що нестача 17 мільйонів гривень для добудови перинатального центру, які стали каменем спотикання, не є категоричною. Утім, Людмила Тимощук додала, що відкриють заклад до кінця 2019 року, а не як планували у березні.

«Є багато технічних питань, адміністративних, не вистачає медперсоналу», - сказала вона.

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Теги: медицина, перинатальний центр, Луцьк
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