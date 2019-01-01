Відкриття перинатального центру у Луцьку знову затягується





Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».



Нагадаємо, голова ОДА Олександр Савченко повідомив, що



За словами члена постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства в обласній раді Людмили Тимощук, на перинатальний центр у 2017 році виділили 50 мільйонів гривень із бюджету області, у 2018 році дали 20 мільйонів з обласного бюджету, 10 – із державного. На 8 мільйонів закупили обладнання за кошти благодійного фонду Пінчука.



Тож вона запевняє, що нестача 17 мільйонів гривень для добудови перинатального центру, які стали каменем спотикання, не є категоричною. Утім, Людмила Тимощук додала, що відкриють заклад до кінця 2019 року, а не як планували у березні.



«Є багато технічних питань, адміністративних, не вистачає медперсоналу», - сказала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри обіцянки відкрити перинатальний центр, котрий зводять з 2001 року, у Луцьку у березні, він відчинить свої двері пізніше.Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».Нагадаємо, голова ОДАповідомив, що конфлікт між ОДА та обласною радою виник через раптову пропозицію зняти з фінансування добудови перинатального центру 17 мільйонів гривень.За словами члена постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства в обласній раді, на перинатальний центр у 2017 році виділили 50 мільйонів гривень із бюджету області, у 2018 році дали 20 мільйонів з обласного бюджету, 10 – із державного. На 8 мільйонів закупили обладнання за кошти благодійного фонду Пінчука.Тож вона запевняє, що нестача 17 мільйонів гривень для добудови перинатального центру, які стали каменем спотикання, не є категоричною. Утім, Людмила Тимощук додала, що відкриють заклад до кінця 2019 року, а не як планували у березні.«Є багато технічних питань, адміністративних, не вистачає медперсоналу», - сказала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію