У Луцьку розкажуть, як одягалися місцеві модники 600 років тому





Про це повідомили організатори.



27 лютого в Центрі туристичної інформації та послуг відбудеться п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів». Тема лекції - «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів»



"Як одягались звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними і актуальними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповість Тетяна Яцечко-Блаженко", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку влаштують лекцію «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів».Про це повідомили організатори.27 лютого в Центрі туристичної інформації та послуг відбудеться п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів». Тема лекції - «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів»"Як одягались звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними і актуальними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповість Тетяна Яцечко-Блаженко", - йдеться у повідомленні.

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