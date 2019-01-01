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У Луцьку розкажуть, як одягалися місцеві модники 600 років тому

У Луцьку розкажуть, як одягалися місцеві модники 600 років тому
У Луцьку влаштують лекцію «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів».

Про це повідомили організатори.

27 лютого в Центрі туристичної інформації та послуг відбудеться п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів». Тема лекції - «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів»

"Як одягались звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними і актуальними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповість Тетяна Яцечко-Блаженко", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку розкажуть, як одягалися місцеві модники 600 років тому

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Теги: історія, Луцьк
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