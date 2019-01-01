У Луцьку розкажуть, як одягалися місцеві модники 600 років тому
Сьогодні, 13:34
У Луцьку влаштують лекцію «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів».
Про це повідомили організатори.
27 лютого в Центрі туристичної інформації та послуг відбудеться п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів». Тема лекції - «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів»
"Як одягались звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними і актуальними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповість Тетяна Яцечко-Блаженко", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили організатори.
27 лютого в Центрі туристичної інформації та послуг відбудеться п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів». Тема лекції - «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів»
"Як одягались звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними і актуальними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповість Тетяна Яцечко-Блаженко", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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