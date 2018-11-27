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«Наш парк взагалі-то гарний, але зараз ще й дуже з*сраний»: у Володимирі нарікають на гори сміття

«Наш парк взагалі-то гарний, але зараз ще й дуже з*сраний»: у Володимирі нарікають на гори сміття
У Володимирі-Волинському скаржаться на загиджений місцевий парк.

Про це у Facebook написала Віталіна Макарик.

"Наш парк взагалі-то дуже гарний, але зараз ще й дуже засраний, пардон май френч. Що мені цікаво: там смітники спорожнюють тільки перед святами? Бо оце все добро, яке валяється на землі, попередні дні було навалене у смітниках. Але його розтягнули чи то бродячі пси, чи то народні сортувальники сміття. Гидко, ну от правда", - пише вона.

Жінка також пропонує карати тих, хто смітить у місці відпочинку.

"Я взагалі за те, щоб кожного,хто умисне кидає сміття повз урну, боляче бити по руках або по гаманцю. Але що ж робити, якщо кидаєш у смітник,а воно потім тупо вивалюється?" - йдеться у дописі.

«Наш парк взагалі-то гарний, але зараз ще й дуже з*сраний»: у Володимирі нарікають на гори сміття
«Наш парк взагалі-то гарний, але зараз ще й дуже з*сраний»: у Володимирі нарікають на гори сміття

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Теги: сміття, Володимир, парк
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