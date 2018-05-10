Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштували благодійну поїздку до Львова

Насті Янчук.



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17-річна володимирчанка веде боротьбу з важкою недугою. Попри важкі випробування дівчина мужньо тримається і продовжує лікування, вона прагне якнайшвидше побороти "рак-дурак", як називає жартома хворобу, й продовжити жити повноцінним життям. Понад шість тисяч гривень було зібрано під час зустрічі з відомим онкологом України Антоном Шкіряком. Допомагають та підтримують благодійники.



Так, студенти коледжу за підтримки його директора Ігоря Корчука, студради, разом із викладачами вирішили організувати благодійну поїздку до Львова, а виручені за неї кошти передати Насті на лікування. Викладач віділення туризму та готельно-ресторанної справи Катерина Осійчук розповідає, дівчина влітку проходила практику, а потім працювала у туристичному агентстві «ВОЛИНЬЗДРАВСЕРВІС». Тому не залишились байдужими колеги по роботі, співробітники, водії, власники автобусів, екскурсоводи, які без жодних сумнівів зголосилися допомогти. Окрім того, виявили бажання долучитись до доброї справи пересічні волиняни, котрі дізналися про подорож із соцмереж.



"Щира вдячність усім, хто не залишився осторонь, зокрема, туристичній фірмі, яка займається організацією турів вихідного дня, директор Віталій Зейко, перевізникам Роману Крохмалю, Андрію Гапонюку, Олександру Жижко та Віктору Мельничуку. Допомогли у проведенні екскурсії містом Лева викладачі коледжу Світлана Зінкевич, Олена Конох, Вікторія Власенко. А компанія Agua Print, яка займається виготовленням рекламної продукції, виготовила спеціальні наклейки з написами “рак-дурак”, які стали подарунками для кожного учасника благодійної акції.



Організатори та усі, хто долучився до поїздки, бажають найшвидшого одужання Насті Янчук та вірять, що незабаром вона повернеться до навчання", - йдеться у матеріалі.



Усі охочі підтримати Настю і допомогти побороти недугу можуть переказати кошти на рахунок ПриватБанку: 4149 4991 1117 2852 Янчук Анастасія Віталіївна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенти Волинського коледжу Національного Університету харчових технологій, викладачі та просто небайдужі люди взяли участь у благодійній акції, мета якої – збір коштів для онкохвороїПро це пише Володимир Медіа 17-річна володимирчанка веде боротьбу з важкою недугою. Попри важкі випробування дівчина мужньо тримається і продовжує лікування, вона прагне якнайшвидше побороти "рак-дурак", як називає жартома хворобу, й продовжити жити повноцінним життям. Понад шість тисяч гривень було зібрано під час зустрічі з відомим онкологом України Антоном Шкіряком. Допомагають та підтримують благодійники.Так, студенти коледжу за підтримки його директора Ігоря Корчука, студради, разом із викладачами вирішили організувати благодійну поїздку до Львова, а виручені за неї кошти передати Насті на лікування. Викладач віділення туризму та готельно-ресторанної справи Катерина Осійчук розповідає, дівчина влітку проходила практику, а потім працювала у туристичному агентстві «ВОЛИНЬЗДРАВСЕРВІС». Тому не залишились байдужими колеги по роботі, співробітники, водії, власники автобусів, екскурсоводи, які без жодних сумнівів зголосилися допомогти. Окрім того, виявили бажання долучитись до доброї справи пересічні волиняни, котрі дізналися про подорож із соцмереж."Щира вдячність усім, хто не залишився осторонь, зокрема, туристичній фірмі, яка займається організацією турів вихідного дня, директор Віталій Зейко, перевізникам Роману Крохмалю, Андрію Гапонюку, Олександру Жижко та Віктору Мельничуку. Допомогли у проведенні екскурсії містом Лева викладачі коледжу Світлана Зінкевич, Олена Конох, Вікторія Власенко. А компанія Agua Print, яка займається виготовленням рекламної продукції, виготовила спеціальні наклейки з написами “рак-дурак”, які стали подарунками для кожного учасника благодійної акції.Організатори та усі, хто долучився до поїздки, бажають найшвидшого одужання Насті Янчук та вірять, що незабаром вона повернеться до навчання", - йдеться у матеріалі.

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